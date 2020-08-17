İnsanlık ölmemiş...Topladığı şeftalinin parasını ağaca astı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, şeftali bahçesinde ağaçtan düşen şeftalileri toplayıp aldıktan sonra teşekkür notu ve para bırakıp kayıplara karıştı
|17 Ağustos 2020 13:35
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, şeftali bahçesinde ağaçtan düşen şeftalileri toplayıp aldıktan sonra teşekkür notu ve para bırakıp kayıplara karıştı.
İznik'e bağlı Çakırca mahallesi mevkinde çiftçilik yapan Emre Temel, şeftali bahçesini sularken yerde gördüğü not ve para karşısında şaşkına döndü. Notun üzerinde, "Yere düşen şeftalilerden bir poşet topladık. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun" yazıyordu.
Çiftçi Emre Temel, "Tarlamızı sulamak İçin geldik. Su motorunun yanında bu notu bulduk. Böyle insanlar olduğu için çok mutluyuz. Kimileri var, tarlada bıraktığımız malzemeleri çalarlar kimileri de böyle örnek olurlar" dedi.
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