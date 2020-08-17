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YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı

Yükseköğretim Kurulundan üniversitelere "KES-YAPIŞTIR" ilanlar konusunda önemli uyarı!
 17 Ağustos 2020 14:35
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YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı

YÖK Başkanlığı tarafından üniversitelerin lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin duyuruları ile idari personel alım duyurularında zaman zaman "KES YAPIŞTIR" tarzındaki uygulamadan kaynaklanan dikkatsizlikler dolayısıyla hatalı duyuruların yapıldığına dikkat çekilerek Üniversitelerin aleyhine bir algı oluşturmaya fırsat veren bu tür hataların meydana gelmemesi için her tür duyuru öncesinde gerekli kontrollerin yapılmasına azami dikkat gösterilmesi istendi.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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