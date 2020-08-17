İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
|17 Ağustos 2020 14:23
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Suriye'de İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında RPG füzesiyle düzenlenen saldırıda Türk kuvvetlerine ait askeri araç hasar gördü.
İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda 25'inci Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.
İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2020
Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir
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