Başkan virüse yakalandı, belediyeye girişler kısıtlandı
|17 Ağustos 2020 14:41
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine belediyeye giriş ve çıkışlar da kısıtlandırıldı.
Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından, "Önemli duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Pandemi önlemleri kapsamında hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek tüm tedbirlerimizi aldığımız belediye binamızda girişleri sınırlandırdık." denildi.
Duyuruda "Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.
Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle...Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020
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