Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına dair açıklama

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar? diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinda aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddialarına ilişkin, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok.

Soru şu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni açıklayan Muharrem İnce'ye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, bu aşamada disiplin kuruluna sevkin gündemde olmadığını söyledi.