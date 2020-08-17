Cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddialarına soruşturma

Kırklareli Valiliğinden, bir cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "bir caminin ek bina çalışmaları kapsamında ağaç kesileceği" yönünde haberler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada "ağaç katliamına" müsaade edilmeyeceğine vurgu yapılarak, "Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya paylaşımlarında, ilimiz Bademlik Mahallesi Camii'nde yapılması planlanan ek bina ve peyzaj çalışmalarında 21 ağacın kesilmesi hususunda çıkan haberlerle ilgili Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce ağaç katliamına müsaade edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.