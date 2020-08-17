Cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddialarına soruşturma
|17 Ağustos 2020 14:57
|Yazdır
Kırklareli Valiliğinden, bir cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "bir caminin ek bina çalışmaları kapsamında ağaç kesileceği" yönünde haberler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada "ağaç katliamına" müsaade edilmeyeceğine vurgu yapılarak, "Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya paylaşımlarında, ilimiz Bademlik Mahallesi Camii'nde yapılması planlanan ek bina ve peyzaj çalışmalarında 21 ağacın kesilmesi hususunda çıkan haberlerle ilgili Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce ağaç katliamına müsaade edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'da yangın villalara sıçradı, 1 kişi gözaltında
17 Ağustos 2020 16:26
|Muğla'nın ciğerleri yanıyor
17 Ağustos 2020 15:28
|Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
17 Ağustos 2020 15:14
|44 yaşında 100 bin lira teklif ettiler satmadı
17 Ağustos 2020 13:55
|Uzmanlardan İstanbul için deprem uyarısı: Eli kulağında
17 Ağustos 2020 13:19
|Bolu'da yaşlı çifti yangın ayırdı: 1 ölü
17 Ağustos 2020 13:10
|Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar tahliye ediliyor
16 Ağustos 2020 22:14
|Emirgan Korusu'nda korkutan yangın
16 Ağustos 2020 21:43
|İstanbul-Çanakkale yolunda haftasonu yoğunluğu
16 Ağustos 2020 21:16
|Horma Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı
16 Ağustos 2020 19:52