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Okulların sıra ve masaları, meslek liseli gençlerden

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgını sürecinde 40 bin okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu.
 17 Ağustos 2020 15:05
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Okulların sıra ve masaları, meslek liseli gençlerden

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2017 yılında kurulan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim çalışmaları salgın sürecinde de devam etti. Uzaktan eğitime geçilen mart ayından itibaren okulda üretilen sıra ve masalar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilerek hem eğitime katkı sağlandı hem de öğrenciler döner sermayeden aldıkları ödemelerle harçlıklarını çıkardı. İlk mezunlarını gelecek yıl verecek lisede 38'i kız 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra okul idaresinin anlaştığı mobilya firmalarında istihdam edilecek.

Mobilya sektörüne yönelik açılan lisedeki 98 öğrenci, protokol imzaladıkları 52 firmada aylık 100 lira eğitim bursuyla staj görüyor. Döner sermaye kapsamında ahşap oyuncak üretimine de başlayan okul, kendilerine ait 4 ahşap oyuncak için patent bulunuyor. Okul ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan donatım malzemelerini de imal ediyor. Ders Aletleri Yapım Merkezine araç ve gereç üreten okul; 40 bin sıra üst tablası ve 40 bin tekli sıra üst tablası, 3 bin öğrenci ve öğretmen dolabı üretti.

Memurlar.Net
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