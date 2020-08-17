FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim çift tutuklandı

KAFE, RESTORAN VE AVM'LERİN ANLIK OLARAK GÜVENLİ OLUP OLMADIĞI GÖRÜLECEK Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği "Güvenli Alan" sayesinde AVM, restoran, kafe, hatta taksilerin bile koronavirüs açısından anlık olarak güvenli olup olmadığının görülmesi mümkün.