FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim çift tutuklandı
Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli çift tutuklandı
|17 Ağustos 2020 15:08
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Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli çift tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari çift, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çiftin hakim oldukları ve meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.
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