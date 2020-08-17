Koronavirüse yakalanan TRT sanatçısı vefat etti
TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Necmettin Yıldırım(60)koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
|17 Ağustos 2020 15:09
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Yıldırım, yarın Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Günpınar köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.
Darende'de 9 Mart 1960'ta dünyaya gelen Necmettin Yıldırım, ilk ve ortaokulu köyünde tamamladıktan sonra Adana Yapı-Sanat Enstitüsü İnşaat ve Sıhhi Tesisat Bölümü'nden mezun oldu.
Müzik öğrenimine 1977'de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde başlayan sanatçı, 1979'da kısa bir süre İstanbul Devlet Operası'nda korist olarak görev yaptı.
Yıldırım aynı yıl sınavlarını kazanarak girdiği Devlet Korosu'ndan 1986'da TRT İstanbul Radyosu'na geçti. Çok sayıda Türk musikisi sesli yayınında solist ve korist olarak görev alan, evli ve bir çocuk babası Yıldırım, TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı görevini sürdürüyordu.
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