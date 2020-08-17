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Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız
 17 Ağustos 2020 15:22
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Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Libya Libyalılarındır) diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceliyor.

Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve Orgeneral Güler, personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen yemeğe Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı.

Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, eğitim, iş birliği ve danışma görevlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

- "Libya Libyalılarındır"

Personele fedakar ve özverili çalışmalarına devam etmeleri talimatında bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, 'Libya Libyalılarındır' diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız."

Tüm milletin burada görev yapan Mehmetçik ile gurur duyduğunu, onlara güvendiğini belirten Hulusi Akar, "Hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Anadolu Ajansı
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