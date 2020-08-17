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Minik Ceylin bu kez Bakan Koca ve Selçuk'a seslendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki Ceylin Küpçüoğlu'nun, okul ve arkadaşlarına olan özlemini gözyaşlarıyla anlattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a seslenen ilkokul öğrencisi Ceylin, "Ziya amca, Fahrettin amca, ben artık okuluma gitmek istiyorum. Birçok kişi sizi dinlemiyor ama ben dinleyeceğim, arkadaşlarımla uzaktan kutu kutu pense oynayacağım" dedi.
 17 Ağustos 2020 15:46
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İnegöl ilçesinde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ceylin Küpçüoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde tatil olan okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşları koronavirüs önlemlerini almaları konusunda uyaran küçük Ceylin, "Ben artık okuluma gitmek istiyorum. Artık herkes kurallara uysun, hakkımıza girmesinler. Ben artık okuluma gitmek ve yeni arkadaşlarımla arkadaş olmak istiyorum" diye konuştu. Annesi, kızının sitem ederek ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

'GELİN, PIRLANTA GİBİ YAVRULARIMIZI ÜZMEYELİM'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ceylin Küpçüoğlu'nun bu sitemine duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabından küçük Ceylin'in videosunu paylaşan Aktaş, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı davranmaya davet ederken, "Ceylin evladımız 7 yaşında ama söyledikleri yaşından çok büyük; biz yetişkinlere nasihat olacak nitelikte. Gelin, pırlanta gibi yavrularımızı üzmeyelim" ifadelerini kullandı.

'BEN NE OLURSA OLSUN SİZİ DİNLEYECEĞİM'

Görüntülerin kısa sürede yoğun ilgi görmesinin ardından konuşan 7 yaşındaki Ceylin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi. Ceylin, "Ziya amca, Fahrettin amca ben artık okuluma gitmek istiyorum. Ben artık okuluma gitmek istiyorum. Artık herkes kurallara uysun. Birçok kişi sizi dinlemiyor ama ben ne olursa olsun sizi dinleyeceğim. Okuluma maskemi takıp gideceğim. Arkadaşlarımla uzaktan uzaktan kutu kutu pense oynayacağım" dedi.

ÇOCUKLARDAKİ HASSASİYETİ BÜYÜKLERDE GÖREMİYORUZ

Baba Recep Küpçüoğlu ise sosyal mesafenin önemini, çocuklardan dolayı daha iyi görebildiklerini kaydederek, "Ceylin bir gün annesi ile otururken bu video ortaya çıktı. Ceylin'deki hassasiyeti büyüklerden göremiyoruz. Lütfen dikkat edelim, çocuklarımızın geleceği için sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımına dikkat edelim. İnşallah dikkat ederiz, olumlu sonuçlara varırız" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Anne Semiha Küpçüoğlu'da, "Çok dikkat ediyoruz. Çocuklar da bu durumdan etkileniyorlar ister istemez. Çocuklarımız maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar herkesin de bu 3 kurala dikkat etmesini istiyoruz. Ceylin çok duygusal olduğu için videoyu çektiğimizde hemen etkilendi ağladı. Sosyal medya hesabımdan paylaştım video çok ilgi gördü" ifadelerini kullandı.
DHA
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