ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
|17 Ağustos 2020 16:02
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2020-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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