1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, ALES/1 soru ve cevaplarını yayımladı.
 17 Ağustos 2020 16:02
Yazdır

2020-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilanında, kadroların yarısında kişiye özel sertifika şartları var!
17 Ağustos 2020 12:56		 ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16 Ağustos 2020 12:45
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
15 Ağustos 2020 00:05		 Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
14 Ağustos 2020 09:09
Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi
13 Ağustos 2020 19:25		 2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2020 11:35
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
12 Ağustos 2020 09:14		 Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
11 Ağustos 2020 23:13
Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı
11 Ağustos 2020 20:59		 Öğretim görevlisi alımında 'desen sınavı' yapılabilir mi?
11 Ağustos 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Bursa'da yangın villalara sıçradı, 1 kişi gözaltında16:24 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı16:18 - Virüse yakalanan genç kız, hastane penceresinden yaşadıklarını anlattı16:15 - Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu taşımacılığına çok önem veriyoruz16:09 - Kazada ağır yaralanan futbolcu hayatını kaybetti16:02 - ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
15:57 - Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım15:53 - Uzmanlar uyarıyor: Sonbaharda herkes grip aşısı olmalı15:50 - Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor15:50 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası15:46 - Minik Ceylin bu kez Bakan Koca ve Selçuk'a seslendi15:28 - Muğla'nın ciğerleri yanıyor
15:22 - Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız15:14 - Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı15:09 - Koronavirüse yakalanan TRT sanatçısı vefat etti15:08 - FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim çift tutuklandı15:05 - Okulların sıra ve masaları, meslek liseli gençlerden
14:57 - Cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddialarına soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
7 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izzet yıldızhan 1
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
mahalle düğünleri 4
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 2
kahvehane 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam