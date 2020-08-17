1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada ağır yaralanan futbolcu hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpmıştı. İki kardeşten biri olan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar, yaşam savaşını kaybetti
 17 Ağustos 2020 16:09
Yazdır
Kazada ağır yaralanan futbolcu hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpmıştı. İki kardeşten biri olan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar, yaşam savaşını kaybetti.

Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde, 14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Melih Vardar (27) ve Semih Vardar isimli iki kardeşin üzerinde olduğu elektrikli bisiklete, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil çarpmıştı.

Acı haber geldi

Feci kazada iki kardeş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar'dan acı haber geldi. Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Semih Vardar'ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, sabaha karşı Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Aydınhan, daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Elektrikli bisikleti altında alan Aydınhan yönetimindeki aracın, bisikleti yaklaşık 50 metre sürüklediği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaza sonrası yol kenarında bekleyen sürücüye otomobil çarptı
17 Ağustos 2020 14:16		 2 kişiyi öldürdükten sonra dondurma yemiş
17 Ağustos 2020 13:52
Duygu'nun ölümü üzerinden dolandırıcılık yaptılar
17 Ağustos 2020 13:07		 Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı
17 Ağustos 2020 11:57
Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı
17 Ağustos 2020 10:32		 Emine Bulut'un acısı ilk günkü gibi taze
17 Ağustos 2020 10:26
Bolu'da evde çıkan yangında felçli hasta öldü
17 Ağustos 2020 09:53		 Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu
17 Ağustos 2020 09:22
Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
17 Ağustos 2020 08:48		 Otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu
17 Ağustos 2020 07:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Bursa'da yangın villalara sıçradı, 1 kişi gözaltında16:24 - Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı16:18 - Virüse yakalanan genç kız, hastane penceresinden yaşadıklarını anlattı16:15 - Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu taşımacılığına çok önem veriyoruz16:09 - Kazada ağır yaralanan futbolcu hayatını kaybetti16:02 - ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
15:57 - Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım15:53 - Uzmanlar uyarıyor: Sonbaharda herkes grip aşısı olmalı15:50 - Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor15:50 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası15:46 - Minik Ceylin bu kez Bakan Koca ve Selçuk'a seslendi15:28 - Muğla'nın ciğerleri yanıyor
15:22 - Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız15:14 - Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı15:09 - Koronavirüse yakalanan TRT sanatçısı vefat etti15:08 - FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim çift tutuklandı15:05 - Okulların sıra ve masaları, meslek liseli gençlerden
14:57 - Cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddialarına soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
7 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bugün 1
manisa 1
van 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
afedersin hdp 2
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
kahvehane 1
Uyku göz bandı 1
geçmiş olsun 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam