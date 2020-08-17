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MHP'li vekil, doktor hatası ile ilgili kanun teklifini geri çekti

MHP Milletvekili Sefer Aycan, doktor hatalarına cezaların artırılmasını öngören yasa teklifini "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için" geri çektiğini açıkladı.
 17 Ağustos 2020 16:44
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MHP'li vekil, doktor hatası ile ilgili kanun teklifini geri çekti

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, daha önce Meclis Başkanlığına sunduğu, "sağlık hizmeti sunumunda yaşanan belirsizliği gidermek, hasta, sağlık personeli ve sağlık kuruluşunun haklarını, sorumluluklarını belirlemek, sorun çıktığında durumu inceleyecek komisyonlar kurmak" amacını taşıyan kanun teklifini geri çekti.

Edinilen bilgiye göre, Aycan'ın, Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulamasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi'ni geri çektiğine ilişkin başvurusu TBMM Başkanlığına ulaştı.

Başkanlık tarafından, Aycan'ın başvurusu doğrultusunda teklifi geri çekme işlemi gerçekleştirildi. Ancak Meclis tatilde olduğu için teklifin TBMM web sitesinden çıkarılma işlemi, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte mümkün olabilecek.

Aycan'ın başvurusu, TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulduktan sonra web sitesinden de çıkarılacak.

"YANLIŞ ANLAŞILMALARA SEBEP OLMAMASI İÇİN GERİ ÇEKİYORUM"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce verdiği kanun teklifinin, henüz gündeme taşınmadığını, komisyonda gündeme gelmediğini anımsattı.

Aycan, "Kanun teklifim maksadımın tamamen hilafına kamuoyunda bir kısım çevreler tarafından gündeme getirilerek tartışmaya ve yanlış anlamalara sebep olunmuştur. Oysa gündeme alındığında elbette tüm tarafların görüşüne açık olarak tartışılacaktı. Büyük fedakarlıklar ortaya koyan ve her türlü takdiri hak eden sağlık camiamızda, vermiş olduğum kanun teklifinin farklı değerlendirmelere ve özellikle yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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