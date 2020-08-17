Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek istemiyor
|17 Ağustos 2020 16:56
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Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırlarında bulunan Söğüt Cuması Yaylası, Antalya ve ilçeleri dahil olmak üzere Isparta'dan bile göç alıyor. Gerçek nüfusu 300 olan Kuzca Mahallesi, yaz aylarında tatilcilerle birlikte yaklaşık 3 bin nüfuslu oluyor.
Söğüt Cuması Yaylası, bin 450 rakımıyla, sedir ağaçlarının etrafında bulunuyor. Yayla, Kumluca ilçe sınırları içerisinde olmasına rağmen, Kemer, Antalya il merkezi, Aksu, Serik, Manavgat ve Isparta halkı tarafından da tercih ediliyor. Söğüt Cuması Yaylası Kumluca'ya 60 Kilometre, Kemer ilçesine 30 kilometre, Antalya il merkezine ise 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
"En büyük problem su"
Gerçek nüfusu 300 olan Kuzca Mahallesi, yaz aylarında yaklaşık 3 bin nüfuslu oluyor. 16 yıl önce içme suyu getirilen yaylada, bin 500 su abonesi mevcut. 300 kişiye göre planlanan su şebekesi ile, 3 bin kişiye hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Burada en büyük sorun sudur. Tüm yetkililerden su sorunumuz giderilmesi için çözüm bekliyoruz. Su daha önce geldiğinde 250 - 300 abonesi varken, şimdi bin 500 aboneye ulaştı. Her geçen gün göç alıyor, yoğunluk oluyor. Antalya'nın her bir bölgesinden yaylacılar geliyor. Kumluca, Kemer, Antalya il merkezi, Serik, Aksu, Manavgat, Alanya hatta Isparta'dan bile yaz mevsimini geçirmek için geliyorlar" ifadelerini kullandı.
Yaylanın her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Okur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yaylaya 3 kilometre asfalt çalışması yapılmaya başlandığını belirtti. Okur, "Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" dedi.
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