1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek istemiyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırlarında bulunan Söğüt Cuması Yaylası, Antalya ve ilçeleri dahil olmak üzere Isparta'dan bile göç alıyor. Gerçek nüfusu 300 olan Kuzca Mahallesi, yaz aylarında tatilcilerle birlikte yaklaşık 3 bin nüfuslu oluyor.
 17 Ağustos 2020 16:56
Yazdır
Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek istemiyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırlarında bulunan Söğüt Cuması Yaylası, Antalya ve ilçeleri dahil olmak üzere Isparta'dan bile göç alıyor. Gerçek nüfusu 300 olan Kuzca Mahallesi, yaz aylarında tatilcilerle birlikte yaklaşık 3 bin nüfuslu oluyor.

Söğüt Cuması Yaylası, bin 450 rakımıyla, sedir ağaçlarının etrafında bulunuyor. Yayla, Kumluca ilçe sınırları içerisinde olmasına rağmen, Kemer, Antalya il merkezi, Aksu, Serik, Manavgat ve Isparta halkı tarafından da tercih ediliyor. Söğüt Cuması Yaylası Kumluca'ya 60 Kilometre, Kemer ilçesine 30 kilometre, Antalya il merkezine ise 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"En büyük problem su"

Gerçek nüfusu 300 olan Kuzca Mahallesi, yaz aylarında yaklaşık 3 bin nüfuslu oluyor. 16 yıl önce içme suyu getirilen yaylada, bin 500 su abonesi mevcut. 300 kişiye göre planlanan su şebekesi ile, 3 bin kişiye hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Burada en büyük sorun sudur. Tüm yetkililerden su sorunumuz giderilmesi için çözüm bekliyoruz. Su daha önce geldiğinde 250 - 300 abonesi varken, şimdi bin 500 aboneye ulaştı. Her geçen gün göç alıyor, yoğunluk oluyor. Antalya'nın her bir bölgesinden yaylacılar geliyor. Kumluca, Kemer, Antalya il merkezi, Serik, Aksu, Manavgat, Alanya hatta Isparta'dan bile yaz mevsimini geçirmek için geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaylanın her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Okur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yaylaya 3 kilometre asfalt çalışması yapılmaya başlandığını belirtti. Okur, "Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
17 Ağustos 2020 17:09		 Bursa'da yangın villalara sıçradı, 1 kişi gözaltında
17 Ağustos 2020 16:26
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
17 Ağustos 2020 15:28		 Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
17 Ağustos 2020 15:14
Cami bahçesindeki ağaçların kesileceği iddialarına soruşturma
17 Ağustos 2020 14:57		 44 yaşında 100 bin lira teklif ettiler satmadı
17 Ağustos 2020 13:55
Uzmanlardan İstanbul için deprem uyarısı: Eli kulağında
17 Ağustos 2020 13:19		 Bolu'da yaşlı çifti yangın ayırdı: 1 ölü
17 Ağustos 2020 13:10
Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar tahliye ediliyor
16 Ağustos 2020 22:14		 Emirgan Korusu'nda korkutan yangın
16 Ağustos 2020 21:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Adana'da yargılanan 2 FETÖ sanığından 1'ine hapis18:08 - Belediyede 2 personelde virüs çıktı, müdürlük kapatıldı17:59 - Ankara ve bir ilde daha 65 yaş üstüne 'kısıtlama'17:53 - Trump: Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu17:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü17:30 - Çeyrek altın yeniden 762 TL'ye yükseldi
17:25 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!17:23 - Görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:17 - Bilim insanları: Koronavirüs 2012'de ortaya çıktı17:12 - Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, küresel krizden daha da güçlenerek çıkacaktır17:09 - Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
17:00 - Denizli'deki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı16:56 - Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek istemiyor16:48 - Bakan Kurum: Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul16:44 - MHP'li vekil, doktor hatası ile ilgili kanun teklifini geri çekti16:42 - DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlığı
16:34 - TUS ve STS tıp doktorluğu başvuru kılavuzu yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Ankara ve bir ilde daha 65 yaş üstüne 'kısıtlama'
7 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
manisa 1
keyifsiz 1
geçmiş olsun 1
van 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
erkek doğmadı çöpe attık 1
kallavi 1
hırsız 1
kadın programları 1
tabloid gazete 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam