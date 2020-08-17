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Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, küresel krizden daha da güçlenerek çıkacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır
 17 Ağustos 2020 17:12
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Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, küresel krizden daha da güçlenerek çıkacaktır

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanların, bugün 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izlediğine dikkat çekti.

Albayrak, "Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar olan bu rakam; 6 bin 271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir. Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." ifadesini kullandı.
DHA
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