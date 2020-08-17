Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilirken, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar da ele alındı.
|17 Ağustos 2020 17:47
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilirken, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ve Conte, Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, küresel krizden daha da güçlenerek çıkacaktır
17 Ağustos 2020 17:12
|MHP'li vekil, doktor hatası ile ilgili kanun teklifini geri çekti
17 Ağustos 2020 16:44
|Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına dair açıklama
17 Ağustos 2020 14:49
|Bakan Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı
17 Ağustos 2020 13:40
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
17 Ağustos 2020 13:29
|Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı
17 Ağustos 2020 13:27
|'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'
17 Ağustos 2020 12:06
|Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
17 Ağustos 2020 10:10
|PKK-PYD çatışması! Petrol için birbirlerine düştüler
17 Ağustos 2020 07:10
|Atina'nın Meis'te dört ihlali
17 Ağustos 2020 07:05