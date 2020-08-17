Belediyede 2 personelde virüs çıktı, müdürlük kapatıldı
Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 2 personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 24 Ağustos tarihine kadar hizmete kapatıldı.
|17 Ağustos 2020 18:08
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Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 2 personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 24 Ağustos tarihine kadar hizmete kapatıldı.
Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan 2 personelimizin Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hepimizin sağlığını korumak amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimleri 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar hizmet vermeyecektir. Hemşehrilerimizin bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
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