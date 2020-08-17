Adana'da yargılanan 2 FETÖ sanığından 1'ine hapis

İKİNCİ EL CEP TELEFONUNDA 'GARANTİ'Lİ SATIŞ DÖNEMİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı.