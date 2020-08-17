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Adana'da yargılanan 2 FETÖ sanığından 1'ine hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanıktan 1'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatına karar verildi
 17 Ağustos 2020 18:17
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Adana'da yargılanan 2 FETÖ sanığından 1'ine hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanıktan 1'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatına karar verildi.

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.Y. ve A.B. ile avukatları katıldı.

Sanık S.Y, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.Y'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık S.Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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