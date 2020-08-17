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Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı: Virüs aramızda, hepimize çok yakın

Rize İl Sağlık Müdürlüğü: Şuan virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür
 17 Ağustos 2020 18:23
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Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı: Virüs aramızda, hepimize çok yakın

Rize İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de bir süredir vaka sayılarındaki artışın süreklilik arz ederek sürdüğü belirtildi.

Özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında ortaya çıkan bu olumsuz sürecin üzüntü ve endişeye sebebiyet verdiği aktarılan açıklamada, "Bu olumsuz sonuca sebep olarak birçok etmen gösterilebilirse de toplu olarak bulunulan her ortamdaki kaygısız, tedbirsiz, rahat ve aşırı güvenin tetiklediği korkusuz tavırlar şüphesiz ki en önemli sebeplerin başındadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uyum noktasında sıkıntılar yaşandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunca söyleme, üzücü habere, yaşanan acı vefatlara, çekilen ıstıraplara ve sarf edilen emeğe karşın halen aynı vurdumduymaz tavırlarla düğünlerimizde rahatlıkla horon oynayabiliyor, sırf iyi vakit geçirebilmek adına, tedbirlere uymadığını gördüğümüz kafeterya, lokanta ve benzeri yerlerde bulunabiliyoruz. Belki de tüm bu rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz, bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi aslında içi boş gerçekten uzak fikir çağrışımları yatmaktadır. Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür. "

- "Virüs aramızda, hepimize çok yakındır"

Vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "O halde bir kez daha açık ve net olarak belirtiyoruz ki, bırakın kendimizi çok daha büyük zarar göreceği muhakkak olan yaşlılarımızı, hastalarımızı, komşularımızı ve toplum sağlığını bir nebze dahi önemsiyorsak kuralların çiğnendiğini gördüğümüz hiçbir mekanda ne sebeple olursa olsun bulunmayalım. Dikkatsiz, vurdumduymaz insanların oluşturduğu gruplara ilave olmayalım. Bugüne değin halkımızın sağlığı için gözünü kırpmadan kendini siper eden ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızın emeğini çiğnemeyelim." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemenin en önemli yolunun da pozitif kimseleri ve bunların temaslılarını birbirlerinden ve geri kalan toplumdan en az 14 gün süre ile izole etmekten geçtiği belirtildi.

Maske ve mesafe başta olmak üzere gereken tüm tedbirlere uyulması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurallara uygun işletme mantığı ile hareket etmeyen ticari kazanımlarını halkımızın sağlığından üstün tutan hiçbir işletmeden hizmet almayalım. Hem bu yerleri hem de karantinada olması gerekirken kurala uymayan kimseleri toplumumuzun sağlığı açısından derhal 0464 213 12 42 numaralı Valilik ihbar hattına bildirelim.

Tüm Rize olarak her zamankinden daha ciddi, her zamankinden daha tedirgin, her zamankinden daha tedbirli olmak zorundayız. Gerekmedikçe, zorunlu olmadığı sürece hiçbir keyfiyetle hiçbir toplu yerde bulunmamalıyız. Virüs aramızda, hepimize çok yakındır. Sonuçta tüm tedbirler özellikle ve özellikle virüsten olumsuz anlamda en ağır şekilde etkilenen kıymetli büyüklerimizi korumak içindir. Lakin gençlerin de bu anlamda hiçbir garantisi olmayıp risk herkes için geçerlidir."

Anadolu Ajansı
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