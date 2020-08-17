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Sağlık çalışanını darp eden zanlı 7 gün sonra yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık çalışanına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
 17 Ağustos 2020 18:51
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Sağlık çalışanını darp eden zanlı 7 gün sonra yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık çalışanına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi bahçesinde Kovid-19 hastaları için kurulan çadırda görevli hemşire Sinan Doğan'ı darp ettiği öne sürülen şüpheli K.K'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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