Bakan Koca: Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor
|17 Ağustos 2020 20:56
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Sağlık Bakanlığı 17 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.
Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;'11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor. ' ifadelerini kullandı.
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