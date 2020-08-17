İstanbul'da 1. Derece Acil Ulaşım yolları araç işgalinde
|17 Ağustos 2020 19:14
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Merkez üssü Gölcük olan, 17 Ağustos 1999'daki 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'un birçok ilçesindeki 562 cadde ve sokak '1.Derece Acil Ulaşım Yolu' ilan edildi. Acil ulaşım yolu olarak belirlenen noktalar, uyarıcı tabelalar da konulmasına rağmen bazı sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor. İstanbul'da acil ulaşım yolu olarak ayrılan birçok noktadan biri olan Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki '1. Derece Acil Ulaşım Yolu' da duyarsız ya da dikkatsiz sürücüler tarafından park alanına dönüştürülmüş durumda.
Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki '1. Derece Acil Ulaşım Yolu'na aracını park eden Mehmet Cengiz, "Zorunlu bir durumdu. Şimdi çıkıyorum zaten. Yasak olduğunu biliyordum ancak dediğim gibi durmak zorunda kaldım" diye konuştu.
Nüzhetiye Caddesi'nde oturan Mustafa Ersoy ise "Afet Koordinasyon yollarına duyarsız ve umursamaz bir şekilde araçlarını park eden sürücüler, vatandaşlarımız adına üzücü bir durum. Çünkü beklenen bir Marmara Depremi var. 17 Ağustos'ta olmasa bile bu depremi bekliyoruz. Bu yollar bize her zaman lazım. İtfaiyesi, ambulansı, polisi, acil durum olduğunda bizlere yardım etmeleri için bu yolları boş bırakmalıyız. Burada herkese görev düşüyor, herkes üstüne düşen görevi yapmalı" dedi.
Taksi sürücüsü Kenan Yılmaz da "17 Ağustos depremini birebir yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim: O gece o kargaşada insanlar sokaklardan çıkamadı. Park yasağı olan noktalara araçlarımızı bırakmamalıyız. Acil durumlarda o noktalar bizim kaçış yolumuz olacak" şeklinde konuştu.
AFAD'DAN HATIRLATMA
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) da attığı SMS ile 17 Ağustos depremini hatırlatarak, sürücülerden acil yardım yollarını boş bırakmalarını istedi. SMS mesajında "Bugün 17 Ağustos, hatırlatıyoruz! Afet anında yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçla yola çıkılmamalıdır" denildi.
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