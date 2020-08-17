Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını bildirdi.
|17 Ağustos 2020 19:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.
Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.
"Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin." Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler; hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020
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