1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını bildirdi.
 17 Ağustos 2020 19:29
Yazdır
Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.

Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mühendislik açısından gıptayla bakılan projeleri yapıyoruz'
17 Ağustos 2020 19:20		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
17 Ağustos 2020 17:47
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, küresel krizden daha da güçlenerek çıkacaktır
17 Ağustos 2020 17:12		 MHP'li vekil, doktor hatası ile ilgili kanun teklifini geri çekti
17 Ağustos 2020 16:44
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına dair açıklama
17 Ağustos 2020 14:49		 Bakan Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı
17 Ağustos 2020 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
17 Ağustos 2020 13:29		 Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı
17 Ağustos 2020 13:27
'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'
17 Ağustos 2020 12:06		 Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
17 Ağustos 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - ASELSAN 'Defense News Top 100'de 48. sıraya yükseldi19:54 - 31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı19:46 - Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu19:45 - Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak19:40 - Devlet desteğiyle fabrika kurdu, istihdama katkı sunuyor19:34 - Türkiye'nin asırlara meydan okuyan 'denize nazır' kaleleri
19:33 - 'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'19:29 - Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı19:24 - Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Özveriyle çalıştı19:20 - 'Mühendislik açısından gıptayla bakılan projeleri yapıyoruz'19:14 - İstanbul'da 1. Derece Acil Ulaşım yolları araç işgalinde19:13 - Sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı
19:11 - Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza18:59 - Virüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi18:51 - Sağlık çalışanını darp eden zanlı 7 gün sonra yakalandı18:42 - Belediye Başkanı açıkladı: 34 personel karantinada18:38 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası
18:32 - İzmir'de karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Ankara'da 65 yaş üstüne 'kısıtlama'
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
8 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 1
ev karantinası 2
kallavi 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 3
afedersin hdp 1
17 ağustos marmara depremi 1
geçen ayın enleri 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
manisa 1
tabloid gazete 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam