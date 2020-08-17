1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet desteğiyle fabrika kurdu, istihdama katkı sunuyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devlet desteğiyle kurulan ve yüzde 80'i kadın çalışanlardan oluşan fabrikada günlük üretilen 200 bin çakmak, Türkiye'nin birçok noktasına pazarlanarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor
 17 Ağustos 2020 19:40
Yazdır
Devlet desteğiyle fabrika kurdu, istihdama katkı sunuyor

Ağrılı girişimci Bekir Karaaslan, Doğubayazıt ilçesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikayı kurup günlük 200 bin çakmak üretimi yaparak hem üretime hem istihdama katkı sunuyor.

Devlet desteğiyle kurduğu fabrika ile hayalini gerçekleştirip istihdama katkı sunuyor

Doğubayazıt'ta 20 yıl önce liseden mezun olduktan sonra kurduğu küçük dükkanda züccaciye ticareti yaparak iş hayatına atılan Ağrılı girişimci Bekir Karaaslan, bir süre sonra yurt dışından getirdiği züccaciye malzemelerini de ilçede satmaya başladı.

2005 yılında ürün yelpazesini genişleterek birçok ülkeden çakmak getirip satmaya başlayan Karaaslan, uzun yıllar ticaret hayatına devam ettikten sonra hem bölge insanına istihdam olanağı sağlamak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla memleketi Doğubayazıt'ta çakmak fabrikası kurmaya karar verdi.

Çinli ortağı ile üretim hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Karaaslan, 2017 yılında devletin sağladığı yatırım teşvikinden de yararlanarak fabrikasını kurmaya başladı.

Teşvik paketinde yer alan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğiyle 2018 yılında üretime başlayan fabrika, 120 kişiye ekmek kapısı oldu.

Çalışanların yüzde 80'ini kadınların oluşturdu fabrikada her gün üretilen 200 bin çakmak, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına pazarlanıyor.

Fabrika bu yıl itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) yaptığı ilk sevkiyatla ihracata da başladı.

İş insanlarına "Doğubayazıt'a yatırım yapın" çağrısı

Karaaslan, AA muhabirine, yıllardır vazgeçmediği memleketine fabrika kurma hayalini devletin sağladığı teşvikle gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

2018 yılında üretime başladıklarını belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Şu an günde ortalama 200 bin çakmak üretiyoruz ve 120 kişi fabrikamızda çalışıyor. Hedefimiz 1 yıl içinde üretim gücünü ve çalışan sayısını iki katına çıkarmak. Pandemi döneminde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üretime devam ettik. Çalışanlarımızın yüzde 80'ini de kadınlar oluşturuyor. Hepsi de çok zeki ve çalışkan. Sağladığımız iş olanağıyla Doğubayazıtlı kadınlar evde oturmak yerine aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar ve bu sayede özgüvenleri artıyor."

Bölgenin, devletin sağladığı teşviklerle cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Karaaslan, iş insanlarını Doğubayazıt'a yatırım yapmaya davet etti.

Fabrika çalışanlarından Semra Erdoğdu da ailesine destek olmak için 2 yıl önce fabrikada işe başladığını anlattı.

Erdoğdu, "Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre iş bulamadım ve sonrasında bu fabrikada işe başladım. Biz 8 kardeşiz, annem, babam çok yaşlı. Ailede sadece ben ve ağabeyim çalışarak ailemizin geçimini sağlıyoruz. Bu fabrika benim gibi ailesine bakmakla yükümlü birçok kadına iş imkanı sağlıyor. Burada çok mutluyum, çok memnunum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
17 Ağustos 2020 19:46		 Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Özveriyle çalıştı
17 Ağustos 2020 19:24
Bakan Kurum: Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul
17 Ağustos 2020 16:48		 Virüse yakalanan genç kız, hastane penceresinden yaşadıklarını anlattı
17 Ağustos 2020 16:18
Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu taşımacılığına çok önem veriyoruz
17 Ağustos 2020 16:15		 Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım
17 Ağustos 2020 15:57
Uzmanlar uyarıyor: Sonbaharda herkes grip aşısı olmalı
17 Ağustos 2020 15:53		 Minik Ceylin bu kez Bakan Koca ve Selçuk'a seslendi
17 Ağustos 2020 15:46
Bakanlar depremi simülasyonda yaşadı
17 Ağustos 2020 14:12		 İnsanlık ölmemiş...Topladığı şeftalinin parasını ağaca astı
17 Ağustos 2020 13:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - ASELSAN 'Defense News Top 100'de 48. sıraya yükseldi19:54 - 31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı19:46 - Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu19:45 - Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak19:40 - Devlet desteğiyle fabrika kurdu, istihdama katkı sunuyor19:34 - Türkiye'nin asırlara meydan okuyan 'denize nazır' kaleleri
19:33 - 'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'19:29 - Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı19:24 - Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Özveriyle çalıştı19:20 - 'Mühendislik açısından gıptayla bakılan projeleri yapıyoruz'19:14 - İstanbul'da 1. Derece Acil Ulaşım yolları araç işgalinde19:13 - Sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı
19:11 - Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza18:59 - Virüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi18:51 - Sağlık çalışanını darp eden zanlı 7 gün sonra yakalandı18:42 - Belediye Başkanı açıkladı: 34 personel karantinada18:38 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası
18:32 - İzmir'de karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Ankara'da 65 yaş üstüne 'kısıtlama'
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
8 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bernard mensah 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
17 ağustos marmara depremi 1
Uyku göz bandı 1
corona virüs vaka sayısı 1
manisa 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
sözlükte bugün 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam