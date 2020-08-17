31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı
|17 Ağustos 2020 19:54
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 31 Ağustos'ta açılışına dair 4 maddelik bir resmi yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
MEB, 15 Ağustos 2020 tarihinde yayımladığı resmi yazıda, DYK'ların 31 Ağustos 2020 ila 6 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitime başlayacağını açıklamıştı.
Bugün yayımlanan yeni yazıyla, kursların iş takvimine dair 4 maddelik bir duyuru yayımlandı.Resmi yazıya göre 18 ila 20 Ağustos arasında kurs merkezi, 21 ila 25 Ağustos tarihleri arasında öğretmen, 26 ila 30 Ağustos tarihleri arasında ise kursiyer başvuruları alınacak
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