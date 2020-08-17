1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 31 Ağustos'ta açılışına dair 4 maddelik bir açıklama yayımladı.
 17 Ağustos 2020 19:54
Yazdır
31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 31 Ağustos'ta açılışına dair 4 maddelik bir resmi yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

MEB, 15 Ağustos 2020 tarihinde yayımladığı resmi yazıda, DYK'ların 31 Ağustos 2020 ila 6 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Bugün yayımlanan yeni yazıyla, kursların iş takvimine dair 4 maddelik bir duyuru yayımlandı.Resmi yazıya göre 18 ila 20 Ağustos arasında kurs merkezi, 21 ila 25 Ağustos tarihleri arasında öğretmen, 26 ila 30 Ağustos tarihleri arasında ise kursiyer başvuruları alınacak

İŞTE RESMİ YAZI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
15 Ağustos 2020 19:08		 Öğretmenlerin mesleki çalışması 24 Ağustos'ta başlayacak
14 Ağustos 2020 17:06
Öğretmenlerden 'ateş ölçen, maske veren' robot
13 Ağustos 2020 18:20		 Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı
12 Ağustos 2020 16:01
MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır
12 Ağustos 2020 11:00		 Öğrencisini istismar eden öğretmen meslekten ihraç edildi
11 Ağustos 2020 19:08
Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?
11 Ağustos 2020 11:45		 MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
10 Ağustos 2020 11:15
Gezgin öğretmen kaplumbağanın esneme anlarını görüntüledi
09 Ağustos 2020 14:29		 İl dışı öğretmen nakillerinde bilinmesi gerekenler
08 Ağustos 2020 12:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - ASELSAN 'Defense News Top 100'de 48. sıraya yükseldi19:54 - 31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı19:46 - Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu19:45 - Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak19:40 - Devlet desteğiyle fabrika kurdu, istihdama katkı sunuyor19:34 - Türkiye'nin asırlara meydan okuyan 'denize nazır' kaleleri
19:33 - 'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'19:29 - Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı19:24 - Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Özveriyle çalıştı19:20 - 'Mühendislik açısından gıptayla bakılan projeleri yapıyoruz'19:14 - İstanbul'da 1. Derece Acil Ulaşım yolları araç işgalinde19:13 - Sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı
19:11 - Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza18:59 - Virüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi18:51 - Sağlık çalışanını darp eden zanlı 7 gün sonra yakalandı18:42 - Belediye Başkanı açıkladı: 34 personel karantinada18:38 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası
18:32 - İzmir'de karar: Bilardo salonları yeniden açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Ankara'da 65 yaş üstüne 'kısıtlama'
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
8 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama: GYS mülakatları kayıt altında!
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bugün 1
mame thiam 1
keyifsiz 1
mutsuz 1
corona virüs vaka sayısı 1
geçen ayın enleri 1
kallavi 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
17 ağustos marmara depremi 1
izzet yıldızhan 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam