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Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla bitmiyor

Enfeksiyon gidermeden bağışıklığı güçlendirmeye pek çok faydasının olduğu bilinen karamuk bitkisinin bir ağacının hasadı 7-8 saat zaman alıyor.
 17 Ağustos 2020 21:21
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Enfeksiyon gidermeden bağışıklığı güçlendirmeye pek çok faydasının olduğu bilinen karamuk bitkisinin bir ağacının hasadı 7-8 saat zaman alıyor.

Doğada, kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi vücutta antikor ürettiği için birçok derde deva oluyor. Kadın Tuzluğu da denilen bu bitkinin ilk keşfedildiğinde soğuk algınlığı için kullanıldığı biliniyor. Bitkinin genelde meyvesi ve kökü kullanılsa da dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olduğu düşünülüyor. Karamuk bitkisinin iltihap başta olmak üzere şeker hastalığı, tansiyon düşürücü, kalbi koruma, bağışıklık kazandırma gibi pek çok faydasının olduğu da biliniyor. Öte yandan antibakteriyel özelliğe sahip olan bu bitki antikor üretme özelliği ile vücutta bulunan enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor. Şifa deposu olarak bilinen bitkinin meyvesi, kurutulmuş şekilde kilosu 60 Türk Lirasına satılıyor.

Bir ağacın hasadı 7-8 saat sürüyor

Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi'nde baba mesleğini devam ettiren ve 30 yıldır Aktarlık yapan Emin Şarkışla, karamuğun bir ağacının toplanmasının 7-8 sat sürdüğünü belirterek, "Karamuk dikenli bir meyve olduğu için eldivenlerle toplanır ve toplaması oldukça zahmetlidir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat sürer. Meyveler toplandıktan sonra yaş ya da kuru şekilde satılır. Bunu kullanan vatandaşlarımız vişne hoşafı, üzüm hoşafı gibi hoşaf şeklinde kaynatıp içerler. Bunun yanında özel tatlılarda kullanılır. Çok mayhoş, ekşimsi bir tadı vardır. Lezzetlidir, tatlı bir ekşiliği vardır'' şeklinde konuştu.

Şarkışla, Karamuk Bitkisini genellikle yurt dışında Rus vatandaşların kullandığını dile getirerek, "Yurt dışında özellikle Ruslar bunu çok kullanır. Antalya'ya biz bunu gönderiyoruz. Kadın Tuzluğu da denilen karamuğu bizden sürekli istiyorlar. Biz nasıl pilavlarda kuş üzümünü kullanıyorsak Rus vatandaşlarda genellikle pilavlara Karamuğu kullanıyorlar'' dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Aktar Emin Şarkışla, karamuk bitkisinin çok bulunan bir bitki olmadığını ifade ederek, "Bizim buradan gelen müşterilerimiz ağırlıklı şeker hastalığı için ve tansiyon düşürücü olarak alırlar. Son günlerde yine kandaki alyuvarlara iyi geldiği için özellikle Lösemi hastaları alıyor. Yine idrar yolu iltihabı hastalığında da kullanılıyor. Sivas soğuk bir memleket olduğu için iltihap olayı özellikle bayan müşterilerimi de çok oluyor. Karamuk meyvesini alıp güzelce kaynatıp içiyorlar. Bu meyve çok bulunan bir meyve değil. Belli bir miktarda çıkıyor. Meyve bittikten sonra da bizden ağırlıklı kök olarak alıyorlar. En azından bir Karamuğu kullanarak, bir propolisi, bir arı sütünü, poleni bu tarz şeyleri vatandaşlar kullanırlarsa bağışıklığın kuvvetleneceği tıbbi olarak kanıtlanmış'' diye konuştu.

Bitkinin kök kısmı da bir çok alanda kullanılıyor

Şarkışla, bitkinin kök kısmının da hem sağlık alanında hem da boyamada kullanıldığını belirterek, "Karamuğun ayriyeten bir de kök kısmı kullanılıyor. Bu kök kısmı da bundan 100 sene 200 sene önce Sivas'ta özellikle halı kilim boyamaların da kullanılmış. Bizim burada Üniversite öğrenciler iplik boyanmasında, kilim boyanmasında Karamuğun kökünü bizden alıyorlar. Çok güzel tatlı bir sarılığı var. Artı yine kökü kaynatılarak hem parazit dökmede hem de şeker hastalığında kullanılıyor. Karamuk meyvesinin kurutulmuş halinin kilosu 60 lira. O da bayağı bir gider.1 kilo su ile yaklaşık 15 litre suda hoşaf yapılabilir'' dedi.
İhlas Haber Ajansı
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