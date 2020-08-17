HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
|17 Ağustos 2020 21:47
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Batman'ın Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut'un AK Parti'ye katılması üzerine parti il binasında tanıtım toplantısı düzenlendi.
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını tebrik etti.
Gür, "HDP'nin bölgedeki siyaseti halkımıza ters düşüyor. HDP'nin belediyeciliği hizmet belediyeciliği değildir. Belediye başkanlarımız kendi seçildikleri yörede halkına milletine daha iyi hizmet vermek için hizmetin adresi olan AK Parti'yi tercih etmişlerdir. Partimiz, belediye başkanlarımızın katılımıyla daha da güçlenmiş ve ailemiz gün geçtikçe daha da büyümektedir." dedi.
Eren de HDP ile siyasi olarak çeliştiği için istifa ettiğini anımsatarak, halka hizmet edeceğini aktardı.
Karabulut ise, AK Parti ile halkın hizmeti için çalışacaklarını bildirdi.
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