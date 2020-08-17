Çin'in ilk aşı patenti onaylandı
Çin'in ilk aşı patenti onaylandı
|17 Ağustos 2020 21:51
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 935 bine yaklaşırken, can kaybı 775 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 650 bin 343'e yükseldi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk Kovid-19 aşı patentinin onaylandığı duyuruldu.
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