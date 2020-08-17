1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'in ilk aşı patenti onaylandı

Çin'in ilk aşı patenti onaylandı
 17 Ağustos 2020 21:51
Yazdır
Çin'in ilk aşı patenti onaylandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 935 bine yaklaşırken, can kaybı 775 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 650 bin 343'e yükseldi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk Kovid-19 aşı patentinin onaylandığı duyuruldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trump: Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu
17 Ağustos 2020 17:53		 Bilim insanları: Koronavirüs 2012'de ortaya çıktı
17 Ağustos 2020 17:17
Bakan Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız
17 Ağustos 2020 15:22		 Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da
17 Ağustos 2020 13:04
Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi
17 Ağustos 2020 12:56		 Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
17 Ağustos 2020 09:28
Rusya'nın bulduğu aşı en geç 1 aya kadar sivillere uygulanacak
17 Ağustos 2020 08:01		 ABD, ihtiyaç duyulan Covid-19 testlerini karşılayamıyor
16 Ağustos 2020 19:15
Bir aşı haberi de Hindistan'dan: Üretimine hazırız
16 Ağustos 2020 18:59		 ABD'de okullar açıldıktan sonra virüs vakaları arttı
16 Ağustos 2020 08:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:25 - Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı23:15 - 3 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması22:59 - İşte Türkiye'nin Mavi Vatandaki gurur kaynakları22:57 - Bakımı süren 'Kanuni' göreve hazırlanıyor22:57 - Erzurum'daki hastanelerde COVID-19 düzenlemesi22:54 - Kırşehir'de maske zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı
22:44 - Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu22:41 - Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi22:31 - Bodrum'da karadaki kaçak yapılar deniz dibine kadar indi22:27 - Gazetecilere, 'seni buradan silerim' diyerek saldırdı22:22 - 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu22:08 - Enerji üssü açılıyor. Cari açık yıllık 400 milyon dolar azalacak
21:58 - Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi21:51 - Çin'in ilk aşı patenti onaylandı21:47 - HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti21:44 - TÜBİTAK'tan 'harici kuruluşlara para aktarıldı' iddiasına açıklama21:23 - Osmaniye Valisi Yılmaz'ın bayrak hassasiyeti
21:21 - Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da 65 yaş üstüne 'kısıtlama'
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Bakan Koca: Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
8 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bernard mensah 1
mame thiam 1
ev karantinası 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
corona virüs vaka sayısı 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
keyifsiz 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
tabloid gazete 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam