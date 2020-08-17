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Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi

Çorum'da önceki gece silahlı kavga olayına karışan zanlının Covid-19 testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi.
 17 Ağustos 2020 21:58
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Çorum'da önceki gece silahlı kavga olayına karışan zanlının Covid-19 testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek korona testi verdi. Test yapılan polislerin sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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