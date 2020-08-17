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Enerji üssü açılıyor. Cari açık yıllık 400 milyon dolar azalacak

Konya'da şu an 1'i lisanslı, 6 güneş enerji santraliyle elektrik üretilen Karapınar, yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santralle Türkiye'nin enerji üssü oluyor. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak. Santral 19 Ağustos'ta hizmete açılacak.
 17 Ağustos 2020 22:08
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Konya'nın 95 kilometre doğusunda yer alan 50 bin nüfuslu Karapınar, Türkiye'nin tek çöl toprağı sayılabilen ve en fazla rüzgar erozyonuna maruz kalan sahasında yer alıyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 279,5 milimetre ile en az yağış alan bölgelerinden biri olan Karapınar'ın yıllık ortalama sıcaklığı ise 10 derece. Yağış yetersizliği ve yeraltı su seviyenin düşük olması nedeniyle bölgede ağırlıklı olarak kuru tarım yapılıyor. Tarım alanları içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutması da dikkati çekiyor. Karapınar aynı zamanda dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü ve irili ufaklı 350'nin üzerinde obruklarıyla da tanınıyor.

Güneş enerji santralinin kurulması için Karapınar'ın tercih edilmesini nedeni de düz bir arazi ve güneşlenmenin fazla olmasından kaynaklanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 yılında Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesini yaptı. İhaleyi ise kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile veren Kalyon ve Güney Koreli ortağı Hanwha Grubu aldı.

ŞANTİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

6 bin hektarlık alana kurulan santralin yapımında sona gelindi. 1000 megavat elektrik gücüne sahip, yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santral yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşti. Bölgede lisans şartı gerekmediği için 1'er megavatlık 5 santralin yanı sıra günlük 10 megavat elektrik üretim yapan 1 lisanlı santralde bulunuyor. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak. Santral 19 Ağustos'ta hizmete açılacak.

DHA
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