Gazetecilere, 'seni buradan silerim' diyerek saldırdı
|17 Ağustos 2020 22:27
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Gaziosmanpaşa'da park halindeki aşırı talaş yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek bir apartmanın bahçesine girerek, yan yattı. Haberi çekmeye giden gazeteciler, tırın sahipleri tarafından saldırıya uğradı.
Olay, saat 00.30 sularında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen 34 DBS 912 plakalı talaş yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Aşırı yüklü olan tır daha sonra kaldırımlardaki ağaçları ezip, bir binanın bahçesine girdi.
Tır daha sonra arkadan yan yattı. Kazanın geç saatte olması nedeniyle şans eseri kimse yaralanmazken, olay yerine polis sevk edildi.
Gazetecilere 'Seni bitiririm deyip' saldırdılar
Daha sonra olay haber çekmek için giden gazetecilere tırın sahipleri saldırdı. Aralarında kadınların da olduğu tır sahipleri, "çekmeyin, çekerseniz sizi yok edip, bitiririm" diyerek tehdit etti. Saldırganlar, tehditlerine devam ederek kameraya el atıp, çekim yapılmasına engellemeye çalıştı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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