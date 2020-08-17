Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu
|17 Ağustos 2020 22:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'de tüm zamanların en önemli hamlelerini devreye sokan Türkiye, Kapalı Maraş ile ilgili kritik bir adım atacak.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Kapalı Maraş'ın yeniden açılması için adımlar atan Türkiye'nin bu kararı sonrası paniğe kapıldı.
Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar, Güney Kıbrıs'ın endişeye uğramasına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratır" dedi.
"BÜTÜN AB MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR" İDDİASI
Kapalı Maraş'ın açılmaması gerektiğini öne süren Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye'nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerekir" diyerek tehdit etti.
Rum lider Anastasiadis, "Türkiye Maraş'ı açmadan önce bedelini hesaplamalıdır. Sadece BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi'ne başvurmakla kalınmayacak, Türkiye'nin bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir" iddiasında bulundu.
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