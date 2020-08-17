1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum'daki hastanelerde COVID-19 düzenlemesi

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında alınan ek kararla, kentteki hastanelerde düzenlemeler yapıldı.
 17 Ağustos 2020 22:57
Yazdır
Erzurum'daki hastanelerde COVID-19 düzenlemesi

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, COVID-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

Kentte COVID-19 pandemisinin etkilerini en aza indirmek, tanı ve tedavinin daha etkin yürütülmesi için Sağlık Bakanlığının daha önceden pandemi hastanesi olarak belirlediği Şehir Hastanesi ve diğer sağlık hizmetlerinde bazı düzenlemelere gidildi.

Kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, çocuk hastalıkları yan dal hizmetleri, nefroloji, diyaliz, yanık merkezi, gastroenteroloji ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere diğer servislerin COVID-19 hastalarının takip ve tedavileri için düzenlenecek.

Acil servislerde COVID-19 şüpheli hastaların daha seri ve etkin bir şekilde tanı ve tedavilerinin başlanabilmesi, evde hasta takip ve tedavisi şeklinde değerlendirilen hastaların işlemlerinin daha seri yürütülebilmesi için gerekli planlamalar bu doğrultuda yapılacak.

Bulaş riskini en aza indirmek için Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki poliklinik hizmetlerinin yan dal uzmanlıklar ve kanser cerrahisi hariç ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilmek üzere durdurulacak.

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde acil operasyonlar ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere ameliyathane hizmetlerinin ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilmek üzere durdurulacak.

Yaşlı, engelli, işe giriş ve diğer sağlık kurulu raporlarının mağduriyetlere yol açılmaması için Palandöken Ek Hizmet binasında verilecek tarzda poliklinik ve diğer ihtiyaç duyulan birimler planlanacak.

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin daha önceki Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtildiği şekilde sadece pandemiye yönelik hizmeti devam edecek.

Nenehatun Kadın Doğum Ek Hizmet binasının mevcut rol ve faaliyetini sürdürecek.

İlimizde COVID-19 harici hastaların tanı ve tedavilerinin üniversite hastanemizde yapılmasına, bunun için üniversite hastanemizin gerek acil servis, gerekse yataklı servislerde, polikliniklerde, ameliyathane, yoğun bakımlarda ve diğer birimlerde gerekli planlamaları yapılacak.

İlimizde pandemiyle ilgili branşlarda ve personellerde ihtiyaç duyulması halinde üniversite hastanemizden Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinden de özellikle cerrahi branşlar ve yan dal uzmanlıklarda ihtiyaç duyulması halinde üniversite hastanesine görevlendirmeler yapılacak.

Ülkemizin pek çok ilinde yapıldığı gibi ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlardan filyasyon ekiplerinde çalıştırılmak üzere görevlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemine tanımladığı gruplar ve filyasyon çalışmaları kapsamında olanlar hariç hiçbir kamu ve özel kurum, kuruluş çalışanlarına Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Halk Sağlığı Laboratuarında tarama amaçlı testler çalışılmamasına karar verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da karadaki kaçak yapılar deniz dibine kadar indi
17 Ağustos 2020 22:31		 Bu köprünün bir ayağı Türkiye'de bir ayağı Bulgaristan'da
17 Ağustos 2020 20:49
Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi
17 Ağustos 2020 20:46		 Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak
17 Ağustos 2020 19:45
Türkiye'nin asırlara meydan okuyan 'denize nazır' kaleleri
17 Ağustos 2020 19:34		 İstanbul'da 1. Derece Acil Ulaşım yolları araç işgalinde
17 Ağustos 2020 19:14
Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza
17 Ağustos 2020 19:11		 Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı: Virüs aramızda, hepimize çok yakın
17 Ağustos 2020 18:23
Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
17 Ağustos 2020 17:09		 Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor, gelen dönmek istemiyor
17 Ağustos 2020 16:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:25 - Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı23:15 - 3 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması22:59 - İşte Türkiye'nin Mavi Vatandaki gurur kaynakları22:57 - Bakımı süren 'Kanuni' göreve hazırlanıyor22:57 - Erzurum'daki hastanelerde COVID-19 düzenlemesi22:54 - Kırşehir'de maske zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı
22:44 - Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu22:41 - Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi22:31 - Bodrum'da karadaki kaçak yapılar deniz dibine kadar indi22:27 - Gazetecilere, 'seni buradan silerim' diyerek saldırdı22:22 - 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu22:08 - Enerji üssü açılıyor. Cari açık yıllık 400 milyon dolar azalacak
21:58 - Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi21:51 - Çin'in ilk aşı patenti onaylandı21:47 - HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti21:44 - TÜBİTAK'tan 'harici kuruluşlara para aktarıldı' iddiasına açıklama21:23 - Osmaniye Valisi Yılmaz'ın bayrak hassasiyeti
21:21 - Toplaması saatler alıyor, faydası ise saymakla bitmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da 65 yaş üstüne 'kısıtlama'
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
YÖK'ten Üniversitelere 'Kes Yapıştır' uyarısı
Bakan Koca: Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek
8 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 1
izzet yıldızhan 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
keyifsiz 1
mutsuz 1
babylon Berlin 1
geçen ayın enleri 1
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
mame thiam 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam