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Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek.
 17 Ağustos 2020 23:25
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Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurul yeni radikal kararlar aldı.

Özellikle her alanda HES kodu onayı kontrolü yapılacağı bildirilen kararlar şöyle:

"Kentte yapılacak düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerin en geç saat 23:00'da sonlandırılmasına

- Davetli ve misafirlerin, işletmelerde görevlendirilmiş personel tarafından, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen şahısların girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

- Halay gibi yakın temasla oynanan oyun ve danslara izin verilmemesine,

- Orkestra ekibi ve müzisyenlerin siperlik kullanmalarının sağlanmasına,

- Düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerde valilikçe görevlendirilmiş memur bulundurularak yukarıda belirtilen kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasına,

- Özel araçlarla ilimize giriş yapan veya ilimizden çıkış yapan kişilerin ilimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde/ikametinde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde ilimize giriş ve ilimizden çıkışlarının yasaklanmasına,

- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi."
Anadolu Ajansı
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