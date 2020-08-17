1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli öğretmen, yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu

(Özel) Yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu
 17 Ağustos 2020 23:51
Yazdır
Emekli öğretmen, yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu

Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi.

Eskişehir'de yaşayan ve 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan, kitap aşkı herkesi aşırttı. Yıllar boyunca aldığı kitapları biriktiren ve atmayan öğretmen, bulundukları yerde çok fazla rutubet olması sebebiyle yüzlerce kitabı sokağa serdi. Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor. Yaşamı boyunca zor şartlar altına binlerce kitap biriktiren emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan, kitaplarının çürümemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen öğretmen, binlerce kitabına bu şekilde bakıyor.

"Çürümeyi önlemek için güneşin ısısından istifade etmek istiyorum"

40 yıl tarih öğretmenliği yaparak emekli olan Orhan Aslan, rutubetten ve mikroplardan korumak için kitaplarını güneşe çıkardığını ifade ederek, "Bir memur olarak almış olduğumuz maaşla kitap aldım. İki evde kitaplarım vardı, rutubetten dolayı çürüme başladı. Bunu önlemek için güneşin ısısından istifade etmek ve ultraviyole ışınlarıyla mikroplardan kurtulmayı istiyorum. Isıyla rutubetini, güneşin ultraviyole ışınıyla da mikroplara karşı mücadele etmiş oluyoruz. Çok rutubetli, buradan çıkarınca depoya götüreceğim bu evleri yıkacaklar. Çünkü kerpiç ev olduğu için su devamlı içeri giriyor. Bu yüzden kitaplar rutubet karşısında perişan durumdalar" dedi.

"Biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor"

Kendi zamanında kitaba ulaşmanın çok zor olduğunu ve bu sebeple kitaplarına gözü gibi baktığını söyleyen emekli öğretmen Aslan, "Yeni nesilden kitap okumalarını isterim. Hem meseleleri bilirler, hem kelime hazneleri genişler, hem kültürleri artar, hem de ifade güçleri düzelir. İster matematik, ister fen olsun ister diğer ilimler olsun bunları anlatırken mutlaka Türkçe'nin kuvvetli olması lazım. Bizim şartlarımız çok zordu, kitap basımı çok zordu. Ben Sivas lisesi mezunuyum, sonradan öğretmen okulunu bitirdim ve ben okurken kitap problemimi hiç çözememiştim. Çok zordu, biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor. Bugün üniversite nesli okumuyor. Hatta kendi branşında dahi kitap okumuyor. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından çok zor bir şey" diye konuştu.

"Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım"

Kitaplarına bir şey olmaması için yetkilerden destek bekleyen Orhan Aslan, şu ifadelere yer verdi:

"Kitapların muhafazası hususunda, bir tereddütüm var. Rutubete karşı güvenli bir yer istiyorum. Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum. Rutubete karşı kitaplar çok hassas. Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
18 Ağustos 2020 00:11		 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos 2020 22:22
Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
17 Ağustos 2020 19:46		 Devlet desteğiyle fabrika kurdu, istihdama katkı sunuyor
17 Ağustos 2020 19:40
Koronavirüsten ölen doktorun yeğeni: Özveriyle çalıştı
17 Ağustos 2020 19:24		 Bakan Kurum: Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul
17 Ağustos 2020 16:48
Virüse yakalanan genç kız, hastane penceresinden yaşadıklarını anlattı
17 Ağustos 2020 16:18		 Bakan Karaismailoğlu: Demiryolu taşımacılığına çok önem veriyoruz
17 Ağustos 2020 16:15
Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım
17 Ağustos 2020 15:57		 Uzmanlar uyarıyor: Sonbaharda herkes grip aşısı olmalı
17 Ağustos 2020 15:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:33 - Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor00:11 - Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti00:10 - Bolkarlar turu... Karagöl ve Çiniligöl00:05 - Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi00:00 - 3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi00:00 - 18 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
23:58 - Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı23:51 - Emekli öğretmen, yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu23:50 - Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı23:25 - Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı23:15 - 4 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması22:59 - İşte Türkiye'nin Mavi Vatandaki gurur kaynakları
22:57 - Bakımı süren 'Kanuni' göreve hazırlanıyor22:57 - Erzurum'daki hastanelerde COVID-19 düzenlemesi22:54 - Kırşehir'de maske zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı22:44 - Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu22:41 - Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi
22:31 - Bodrum'da karadaki kaçak yapılar deniz dibine kadar indi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Bolkarlar turu... Karagöl ve Çiniligöl
18 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keyifsiz 1
kahvehane 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
babylon Berlin 1
manisa 1
Uyku göz bandı 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
izzet yıldızhan 1
mutsuz 1
kallavi 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam