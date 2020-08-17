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Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesine dayalı husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 17 Ağustos 2020 23:58
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Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesine dayalı husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Çakmaközü köyünde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla vurulan R.K, S.K. ve S.K öldü, R.Ö. de yaralandı.

- 6 kişi gözaltında

Köye sevk edilen edilen çok sayıda jandarma ekibince müdahale edilen kavgayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Taraflar arasında arazi ve hayvan otlatma meselesi gibi nedenlerden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu kaydedildi.

Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
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