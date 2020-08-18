1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor

Akdeniz'de sıcak sularda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdüren araştırma Türk gemilerinin varlığı bölgedeki Batı ülkelerini rahatsız etmeye devam ediyor.
 18 Ağustos 2020 00:33
Yazdır
Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye kıta sahanlığı içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Oruç Reis gemileri peş peşe ilan edilen NAVTEXlerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye kıta sahanlığı içerisinde Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren 3 gemimiz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından korunuyor.

Öte yandan Mersin Limanı'nda bakımda olan Kanuni sondaj gemisinin de kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Ağustos 2020 00:00		 Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu
17 Ağustos 2020 22:44
Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi
17 Ağustos 2020 22:41		 HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17 Ağustos 2020 21:47
TÜBİTAK'tan 'harici kuruluşlara para aktarıldı' iddiasına açıklama
17 Ağustos 2020 21:44		 Osmaniye Valisi Yılmaz'ın bayrak hassasiyeti
17 Ağustos 2020 21:23
Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
17 Ağustos 2020 21:17		 Bakan Koca: Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor
17 Ağustos 2020 20:56
Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı
17 Ağustos 2020 19:29		 'Mühendislik açısından gıptayla bakılan projeleri yapıyoruz'
17 Ağustos 2020 19:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:33 - Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor00:11 - Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti00:10 - Bolkarlar turu... Karagöl ve Çiniligöl00:05 - Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi00:00 - 3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi00:00 - 18 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
23:58 - Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı23:51 - Emekli öğretmen, yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu23:50 - Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı23:25 - Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı23:15 - 4 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması22:59 - İşte Türkiye'nin Mavi Vatandaki gurur kaynakları
22:57 - Bakımı süren 'Kanuni' göreve hazırlanıyor22:57 - Erzurum'daki hastanelerde COVID-19 düzenlemesi22:54 - Kırşehir'de maske zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı22:44 - Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu22:41 - Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi
22:31 - Bodrum'da karadaki kaçak yapılar deniz dibine kadar indi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Bolkarlar turu... Karagöl ve Çiniligöl
18 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
kallavi 1
mame thiam 1
manisa 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
geçmiş olsun 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
kahvehane 1
ev karantinası 2
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam