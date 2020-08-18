Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor

'YANIMDAKİ HASTA NEFES ALAMAZ HALE GELDİ' Aydın’da bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Aydın Yaşar isimli vatandaş Korona virüse yakalandı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Yaşar, yaşadığı zorlu süreci sosyal medyadan paylaştığı video ile anlattı. Yaşadıklarını anlatırken nefes nefese kaldığı görülen Yaşar, "Vücudunuzda çok fazla ağrılar oluyor. Bu işin şakası yok. Yanımdaki hasta nefes alamaz hale geldi" dedi.