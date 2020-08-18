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Aşiretler PKK'yı kovdu

PKK'lılar Bakkara aşiretinin üyesi olan Deyrizor Askeri Meclisi Başkan Yardımcısı Halil el Vahş'i tutuklamak isteyince silahlar patladı. Teröristleri püskürten aşiret daha sonra diğer aşiretlerin desteğiyle Al Biseyra kasabası ile Cedid Bakara, Birehiye ve Al Dehle köyünü PKK'dan temizledi. Örgütün 5 karargahı ile cephaneliklerine el koyuldu.
 18 Ağustos 2020 07:05
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Aşiretler PKK'yı kovdu

Suriye'nin Deyrizor kentinde aşiretlerle terör örgütü PKK/YPGarasındaki gerilim tırmanıyor. Terör örgütüne destek vermeyen 2 aşiret reisinin öldürülmesiyle başlayan gerilim, ABD ve PKK'nın kurdurduğu Deyrizor Askeri Meclisi'ni de çatlattı. Meclis üyeleri 13 Ağustos'ta El Ömer'deki ABD üssünde bir toplantı gerçekleştirdi. Bakkara aşireti üyesi olan Deyrizor Askeri Meclisi Başkan Yardımcısı Halil el Vahş, toplantıda örgüte başkaldırdı. Petrol gelirlerinin sadece PKK/PYD'ye aktığını, kurulan askeri yapılanmada da Arapların dışlandığını söyledi. Bölgede bütün önemli görevlere PKK'lıların getirildiğini ifade eden Vahş, Araplara daha güçlü pozisyonlar verilmesini istedi.

KÖYÜ BASMAK İSTEDİLER

PKK/YPG, önce teklifi reddetti, sonra da Halil el Vahş hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Vahş'ın yaşadığı Cedid Bakara köyüne de takviye güçler gönderildi. Ancak Bakkara aşireti tutuklama kararına karşı çıktı. Terör örgütü kararı hayata geçirmekte direnince silahlar patladı. Aşiret güçleri hem bölgedeki PKK/YPG unsurlarını, hem de takviye olarak gönderilen koalisyon tarafından yetiştirilen özel eğitimli teröristleri püskürttü.

3 KÖY VE 1 KASABA ALINDI

Bölgedeki diğer aşiretler de PKK'ya karşı bölgeye yaklaşık 1000 kişilik silahlı güç gönderdi. Çatışmalarda Cedid Bakara, Birehiye ve Al Dehle köyü ile Al Biseyra kasabası teröristlerden temizlendi. Örgütün 5 karargahı ile cephaneliklerini ele geçiren aşiret unsurları silahlara el koydu. Terör örgütünün bölgeden kaçması ile çatışmalar dindi. Ancak aşiretlerin bölgeden çekilmesi için PKK/YPG'ye tanınan sürenin dolmasını beklediği, aksi halde harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.
Yeni Şafak
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