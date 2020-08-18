Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor
|18 Ağustos 2020 07:20
|Yazdır
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu Yusuf için evlat nöbeti tutan Celil Begdaş, "Burası Kandil kampıdır. Çocuklar zorla götürülmüyorlar, kandırılarak götürülüyorlar. Çocuğum gelse de kalkmayacağım buradan" dedi.
Begdaş, oğlunu geçen yıl Ramazan ayında bir sabah işe gitmemesi üzerine aramaya başladıklarını, arkadaşlarının 'İl binasına bakın' demesi üzerine HDP Diyarbakır il başkanlığına geldiklerini söyledi.
BU ÇADIR BARIŞI GETİRECEK
Begdaş "Onlar da dediler 'Hazar Gölüne gitmiş, yarın sabah gelecekler.' Ben o gece burada kaldım. Arkada bir kapı daha var. Meğerse çocuğu arka kapıdan götürmüşler. Çocuğunun içeride olduğunu, kendisine söylemediklerini kaydeden Begdaş, "Bunların hepsi biliyordu. Buradaki kamerayı söktüler. Çocuğun görüntüleri vardı. Bu ayın 5'inde çocuğun 16 ayı oluyor. Yer yarıldı içine girdi. Ölmüş, kalmış bilmiyorum." dedi. Diyarbakır halkına seslenerek "Artık uyanın uyanın" diyen Begdaş, "Ne zamana kadara ağlayacaksınız. Bu çadır barışın çadırı, hiç kimse getirmeyecek, bu çadır barışı getirecek" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
18 Ağustos 2020 10:13
|Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü
18 Ağustos 2020 09:44
|Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
18 Ağustos 2020 09:25
|Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 08:23
|Sağlıkçılara alkış bitti, şiddet geldi
18 Ağustos 2020 08:14
|İstanbul'un ilk deprem parkları
18 Ağustos 2020 08:06
|Fransız uzman Ayasofya'ya tepki gösterilmesini şaşırtıcı buldu
18 Ağustos 2020 07:40
|Hastalananlar yeniden mi yakalanıyor?
18 Ağustos 2020 07:15
|Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor- Haritalı
18 Ağustos 2020 06:30
|Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı
18 Ağustos 2020 01:54