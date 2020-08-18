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Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor

Diyarbakır HDP önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş "Oğlum gelse yine kalkmayacağım. Oğlum gelse başka oğlum gider, başkası gidecek" dedi.
 18 Ağustos 2020 07:20
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Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu Yusuf için evlat nöbeti tutan Celil Begdaş, "Burası Kandil kampıdır. Çocuklar zorla götürülmüyorlar, kandırılarak götürülüyorlar. Çocuğum gelse de kalkmayacağım buradan" dedi.

Begdaş, oğlunu geçen yıl Ramazan ayında bir sabah işe gitmemesi üzerine aramaya başladıklarını, arkadaşlarının 'İl binasına bakın' demesi üzerine HDP Diyarbakır il başkanlığına geldiklerini söyledi.

BU ÇADIR BARIŞI GETİRECEK

Begdaş "Onlar da dediler 'Hazar Gölüne gitmiş, yarın sabah gelecekler.' Ben o gece burada kaldım. Arkada bir kapı daha var. Meğerse çocuğu arka kapıdan götürmüşler. Çocuğunun içeride olduğunu, kendisine söylemediklerini kaydeden Begdaş, "Bunların hepsi biliyordu. Buradaki kamerayı söktüler. Çocuğun görüntüleri vardı. Bu ayın 5'inde çocuğun 16 ayı oluyor. Yer yarıldı içine girdi. Ölmüş, kalmış bilmiyorum." dedi. Diyarbakır halkına seslenerek "Artık uyanın uyanın" diyen Begdaş, "Ne zamana kadara ağlayacaksınız. Bu çadır barışın çadırı, hiç kimse getirmeyecek, bu çadır barışı getirecek" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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