1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak

Yurtlarda maskesiz dolaşılamayacak. Aileler, çocuklarını ziyaret edemeyecek. Yemekhane masalarında tuzluk bile olmayacak.
 18 Ağustos 2020 06:50
Yazdır
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin 1 Ekim sonrasında açılacağını duyurdu. Ardından da yurtlarda uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri gündeme geldi. Pandemi sürecinde karantinada olması gereken kişilere tahsis edilen Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde şu tedbirler alınacak:

* Yurtlarda kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

* Odalardaki yatakların sayısı azaltılacak. Ranza sistemi kaldırılacak.

* İçeride maskesiz dolaşmaya izin verilmeyecek.

* Ortak kullanım alanlarında fiziki mesafe kuralına dikkat edilecek. Ortamların sık sık havalandırılması sağlanacak.

* Öğrenciler ile personelin yurda giriş-çıkış gün ve saatleri kaydedilecek. Yurdun girişinde ateş ölçümü yapılacak.

* Kurye, kargo görevlisi gibi kişilerin alınmayacağı yurtlara misafir de kabul edilmeyecek.

* Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli tuvalet ve banyo sağlanmaya çalışılacak.

* Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hale getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak.

* Yemek servisinde bütün araç-gereçler her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde en az 60 derecede yıkanacak.

* Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, tuz, nar ekşisi gibi ürünler kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şeklinde verilecek.

* Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde hesaplanacak.

* Açık ürünlerin paketlenerek satılması, öğrencilerin bu ürünlere dokunması engellenecek.

Neşra Durmaz

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
18 Ağustos 2020 10:02		 Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru
18 Ağustos 2020 09:07
AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
18 Ağustos 2020 09:06		 Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
18 Ağustos 2020 08:59
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 08:24		 Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı
17 Ağustos 2020 23:25
İşte Türkiye'nin Mavi Vatandaki gurur kaynakları
17 Ağustos 2020 22:59		 Bakımı süren 'Kanuni' göreve hazırlanıyor
17 Ağustos 2020 22:57
Kırşehir'de maske zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı
17 Ağustos 2020 22:54		 Bir ilde daha sokak düğünlere kısıtlama getirildi
17 Ağustos 2020 20:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı10:11 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha10:02 - Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?10:02 - 'Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz'10:02 - Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
09:51 - YDS'ye yeniden başvuru alınacak09:46 - Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var09:44 - Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü09:36 - Dolar kritik eşikte güne başladı09:26 - Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı09:25 - Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
09:20 - Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!09:10 - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı09:09 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi09:07 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru09:06 - AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
09:02 - 'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Altın fiyatı hızlı yükseldi
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
geçmiş olsun 1
geçen ayın enleri 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
manisa 1
mame thiam 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
corona virüs vaka sayısı 2
babylon Berlin 1
ev karantinası 2
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam