Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
|18 Ağustos 2020 07:53
|Yazdır
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?" diye soruyor. Kılıçdaroğlu, tabii ki "Hiç aklımdan çıkmıyor ki" diye yanıt vermiyor. Ama "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayımız değil" de demiyor. Tam aksine, Gül'ü ima ederek "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar" diyor.
Bu durumda, "Erdoğan'ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı yapmak nasıl bir iktidar" çıkışını yapan Muharrem İnce haksız mı?
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dü. Gül planını Meral Akşener bozmuştu. Çünkü kendisi adaydı. 2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğu anlaşılıyor. Ancak CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri seslendiriliyor. Bir de Muharrem İnce aktörü var tabii.
AKŞENER FAKTÖRÜ
Tüm hesaplar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine göre yapılırken, göz ardı edilen bir nokta var. Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yaptı. Bu davete Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir şekilde destek verdi. Ancak Meral Akşener bu kozu değerlendirip 'cumhur ittifakı' ile 'millet ittifakı' arasında kilit bir rol üstlenmesi gerekirken tam aksine sert bir şekilde karşı çıktı. Hatta "Başıma silah dayasalar mümkün değil" dedi. Akşener'in neden bu denli sert tepki gösterdiğini anlamak için kulislere kulak kabarttım.
Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meral Akşener, cumhur ittifakına geçtiği takdirde cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçmesi gerekecek. Ancak millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. "Bahçeli ve Erdoğan'ın davetiyle eli daha da güçlendi. Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma fırsatını yakaladı. En azından kendisi olmasa da istediği ismi aday yapma gücüne kavuştu" denildi.
Kemal Bey'in Abdullah Gül'ü düşündüğü kadar Meral Akşener faktörünü de aklında tutması gerekecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz'
18 Ağustos 2020 10:02
|'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
18 Ağustos 2020 09:02
|Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye yakın vekilleri çizdiği iddiasına: Asla öyle bir şey yok
18 Ağustos 2020 08:20
|Kongreler ve İstanbul Sözleşmesi masada
18 Ağustos 2020 08:08
|Avrupa'nın kapısı Türkiye'ye kapalı
18 Ağustos 2020 08:00
|Türk gemileri ilan edilen NAVTEX'lerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor
18 Ağustos 2020 00:33
|18 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Ağustos 2020 00:00
|Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu
17 Ağustos 2020 22:44
|Fatih Portakal'dan CHP'ye Muharrem İnce tepkisi
17 Ağustos 2020 22:41
|HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17 Ağustos 2020 21:47