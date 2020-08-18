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Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar" sözlerinin siyasetteki yansımasını ve Cumhurbaşkanlığı hesaplarını yazdı
 18 Ağustos 2020 07:53
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Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?" diye soruyor. Kılıçdaroğlu, tabii ki "Hiç aklımdan çıkmıyor ki" diye yanıt vermiyor. Ama "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayımız değil" de demiyor. Tam aksine, Gül'ü ima ederek "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar" diyor.

Bu durumda, "Erdoğan'ın eski arkadaşını Cumhurbaşkanı yapmak nasıl bir iktidar" çıkışını yapan Muharrem İnce haksız mı?

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dü. Gül planını Meral Akşener bozmuştu. Çünkü kendisi adaydı. 2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğu anlaşılıyor. Ancak CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri seslendiriliyor. Bir de Muharrem İnce aktörü var tabii.

AKŞENER FAKTÖRÜ

Tüm hesaplar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine göre yapılırken, göz ardı edilen bir nokta var. Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yaptı. Bu davete Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir şekilde destek verdi. Ancak Meral Akşener bu kozu değerlendirip 'cumhur ittifakı' ile 'millet ittifakı' arasında kilit bir rol üstlenmesi gerekirken tam aksine sert bir şekilde karşı çıktı. Hatta "Başıma silah dayasalar mümkün değil" dedi. Akşener'in neden bu denli sert tepki gösterdiğini anlamak için kulislere kulak kabarttım.

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meral Akşener, cumhur ittifakına geçtiği takdirde cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçmesi gerekecek. Ancak millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. "Bahçeli ve Erdoğan'ın davetiyle eli daha da güçlendi. Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma fırsatını yakaladı. En azından kendisi olmasa da istediği ismi aday yapma gücüne kavuştu" denildi.

Kemal Bey'in Abdullah Gül'ü düşündüğü kadar Meral Akşener faktörünü de aklında tutması gerekecek.
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