Avrupa'nın kapısı Türkiye'ye kapalı

Milliyet'ten ECEM TOPLAR'ın haberine göre:

Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle her 15 günde bir seyahat tavsiyelerini gözden geçiriyor. Salgının yeniden arttığı ya da vaka sayılarının hala yüksek olduğu bölgeler, kırmızı ya da turuncu renkleriyle simgelenen "güvenli olmayan ülkeler" listesine alınıyor. Avrupa Komisyonu'nun 16 Mart'ta, "KOVID-19: AB'ye Zorunlu Olmayan Seyahatlerde Geçici Kısıtlama" başlığıyla yayınladığı metin kaynak gösterilerek kararlar güncelleniyor. Son güncellemelerde de turuncu listede yer alan Türkiye, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler" arasında gösteriliyor. 31 Ağustos'a kadar süreceği açıklanan seyahat yasağının sona ermesine sadece 14 gün kaldı. Ancak AB ülkelerinin çekinceleri sebebiyle, bu sürenin uzayabileceği belirtiliyor.

AB'nin liste güncellemesi için 19 veya 26 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda, Türkiye'den AB'ye gelişlerin mümkün olup olmayacağı görüşülecek. Yetkililerden alınan bilgiye göre; son iki haftada Almanya'ya dönenler arasında Kosova'dan sonra en yüksek Kovid-19 vaka sayısının Türkiye'den olması gerekçe gösterilerek, güncellenecek listede Türkiye lehine bir karar çıkmayabileceği belirtiliyor.