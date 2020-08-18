'Emine Bulut' cinayetinde polislerin ihmali yokmuş

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut tam bir yıl önce bugün 9 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, "Ölmek istemiyorum" şeklindeki feryadı ile hafızalara kazınmıştı. Yargılanan eski koca müebbet hapis cezası alırken, Bulut'un cinayetten önce yolda karşılaştığı eski kocasından korunmak için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne sığındığı, 29 dakika burada kaldıktan sonra karakoldan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından, Emine Bulut'un karakola gitmesine rağmen, korunmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine sanık Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç dört polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan ardından başsavcılık polis memurları hakkında soruşturma yapılması için Kırıkkale Valiliği'nden izin istedi. Valilik ise Bulut'un herhangi bir müracaatta bulunmadan polis Merkezinden ayrıldığı için polislerin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldığını belirtti ve soruşturma izni vermedi.

Karara itiraz edildi

Aytaç konuyla ilgili görüşmek istemezken Aytaç'ın avukatı Şahika Gözde Kıvrak şu bilgileri verdi:

"Karar itiraz ettik. Müvekkilim, Emine Bulut cinayetinin yargılamasında yürütmüş olduğu sanık müdafiliği görevi nedeniyle, cinayete giden süreçteki şiddet sarmalından haberdar olmuştur. Söz konusu karakoldaki polis memurlarının Emine Bulut'un öldürülmesine neden olan şiddet sarmalındaki ihmallerinin tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun kimin tarafından yapıldığından ziyade polis memurları hakkında yürütülecek olan soruşturmanın valilik eliyle engellenmesi önem arz etmekte. Talep çok açıktır; ihmali olan herkes yargılansın. Yapılacak olan yargılama neticesinde görevli polis memurlarının herhangi bir ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti valilik eliyle engellenmeye çalışılmaktadır."

'Yaramız kapanmayacak'

Emine Bulut ölümünün birinci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı. Anne Fadime Bulut, "Bizim yaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir anne olarak kızımı öldüren kişinin ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını isterim" dedi. Baba Ahmet Bulut ise, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu günahı ne?" ifadesini kullandı