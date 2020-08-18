1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Emine Bulut' cinayetinde polislerin ihmali yokmuş

Boşandığı Fedai Varan tarafından katledilen Emine Bulut'un ölümünün ardından bir yıl geçti. Emine Bulut'un öldürülmeden 4 saat önce sığındığı karakoldaki polisler hakkında 'görevi ihmal' suçlamasıyla açılan soruşturma valilik engeline takıldı
 18 Ağustos 2020 08:01
Yazdır

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut tam bir yıl önce bugün 9 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, "Ölmek istemiyorum" şeklindeki feryadı ile hafızalara kazınmıştı. Yargılanan eski koca müebbet hapis cezası alırken, Bulut'un cinayetten önce yolda karşılaştığı eski kocasından korunmak için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne sığındığı, 29 dakika burada kaldıktan sonra karakoldan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından, Emine Bulut'un karakola gitmesine rağmen, korunmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine sanık Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç dört polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan ardından başsavcılık polis memurları hakkında soruşturma yapılması için Kırıkkale Valiliği'nden izin istedi. Valilik ise Bulut'un herhangi bir müracaatta bulunmadan polis Merkezinden ayrıldığı için polislerin ihmal kusurlarının olmadığı anlaşıldığını belirtti ve soruşturma izni vermedi.

Karara itiraz edildi

Aytaç konuyla ilgili görüşmek istemezken Aytaç'ın avukatı Şahika Gözde Kıvrak şu bilgileri verdi:

"Karar itiraz ettik. Müvekkilim, Emine Bulut cinayetinin yargılamasında yürütmüş olduğu sanık müdafiliği görevi nedeniyle, cinayete giden süreçteki şiddet sarmalından haberdar olmuştur. Söz konusu karakoldaki polis memurlarının Emine Bulut'un öldürülmesine neden olan şiddet sarmalındaki ihmallerinin tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun kimin tarafından yapıldığından ziyade polis memurları hakkında yürütülecek olan soruşturmanın valilik eliyle engellenmesi önem arz etmekte. Talep çok açıktır; ihmali olan herkes yargılansın. Yapılacak olan yargılama neticesinde görevli polis memurlarının herhangi bir ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti valilik eliyle engellenmeye çalışılmaktadır."

'Yaramız kapanmayacak'

Emine Bulut ölümünün birinci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı. Anne Fadime Bulut, "Bizim yaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir anne olarak kızımı öldüren kişinin ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını isterim" dedi. Baba Ahmet Bulut ise, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu günahı ne?" ifadesini kullandı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
18 Ağustos 2020 09:10		 'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
18 Ağustos 2020 08:04
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
18 Ağustos 2020 07:29		 Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
17 Ağustos 2020 23:58
Gazetecilere, 'seni buradan silerim' diyerek saldırdı
17 Ağustos 2020 22:27		 Doç. Dr. Barış Koçer trafik kazasında hayatını kaybetti
17 Ağustos 2020 20:18
Sağlık çalışanını darp eden zanlı 7 gün sonra yakalandı
17 Ağustos 2020 18:51		 Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası
17 Ağustos 2020 18:38
Kazada ağır yaralanan futbolcu hayatını kaybetti
17 Ağustos 2020 16:09		 Kaza sonrası yol kenarında bekleyen sürücüye otomobil çarptı
17 Ağustos 2020 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı10:11 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha10:02 - Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?10:02 - 'Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz'10:02 - Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
09:51 - YDS'ye yeniden başvuru alınacak09:46 - Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var09:44 - Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü09:36 - Dolar kritik eşikte güne başladı09:26 - Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı09:25 - Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
09:20 - Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!09:10 - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı09:09 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi09:07 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru09:06 - AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
09:02 - 'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Altın fiyatı hızlı yükseldi
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
babylon Berlin 1
Uyku göz bandı 1
manisa 1
geçen ayın enleri 1
mutsuz 2
17 ağustos marmara depremi 1
ev karantinası 2
mahalle düğünleri 2
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam