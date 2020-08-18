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'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak

Orman yangınlarının baş sorumlusu olan mangal keyfinin önüne bir türlü geçilemiyor. Yasak olmasına rağmen ateş yakan sorumsuz piknikçilere yönelik ciddi denetim de yok.
 18 Ağustos 2020 08:04
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'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre:
Son dönemde sürekli alevlerin yükseldiği Aydos Ormanı'nda mangalcıların görüntüleri 'pes' dedirtiyor.

İstanbul'un ormanlarından son günlerde esrarengiz bir şekilde sürekli dumanlar yükseliyor. Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz 15 gün içinde farklı günlerde beş kez yangın yaşanırken, yangınların çıkış nedenine bakıldığında da ilk sırada insan etkisi geliyor.

Özellikle mangalcılar yaz dönemi gerçekleşen yangınların en büyük sorumlusu. Buna rağmen İstanbul ormanlarında yaptığımız gezide yasaklı bölgelerde mangal ateşinin hiç sönmediğine tanıklık ettik.

Mangal veriyorlar

"Mangal yapmak yasaktır" uyarılarına rağmen, mangal ateşi yakanlara yönelik denetimlerin de oldukça yetersiz kaldığına şahit olduk. Kuralları çiğneyenler ise kendilerini "Bizden önce gelenler yakmış biz de yaktık. Yasak olduğunu bilmiyorduk" diye savundu.

Art arda yangın haberlerinin geldiği Aydos Ormanı'nda bu kadar sık orman yangını gerçekleşmesinin pek de şaşırtıcı olmadığını pazar günü yaptığımız gezide anladık. Pazar kalabalığının hakim olduğu ormanda, mesire alanı bulunmasına rağmen ormanın derinliklerinde yüzlerce kişi mangal yakmıştı.

Mesire alanının girişindeki gişelerden geçilerek girilen ormanda görevliler, girişte araç başına ücret alıyor. Mesire alanında halkın piknik yapıp, mangal yapabilmesi için masalar konulmuş. Bu alanda mangal yakılmasına izin veriliyor. Hatta mangalı olmayanlara da ücret karşılığında mangal bile veriliyor. Ancak sorun, mesire alanından sonra başlıyor. Yürüme yolları ve araçlarla ormanın her bölgesine gidilebildiği için vatandaşlar genellikle yalnız kalabilecekleri alanlara dağılıyor.

'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
Yerlerde yakıyorlar

Önceki gün de asıl kalabalık, mesire alanından çok ormanın derinliklerindeydi. Ağaçların altında piknik yapan vatandaşların çok rahat ateş yaktığını gördük. Mangalı olmayanlar yerdeki taşların üzerinde ormandan buldukları odun parçalarını tutuşturuyordu. Piknik için gelen bir aileye yerde ateş yakılmasının yasak olduğunu hatırlattığımızda, "Patlıcan közleyeceğiz. O nedenle yaktık. Bizden önce gelenler burada yakmış. Biz de o nedenle yaktık. Yasak olduğunu bilmiyordu. İçeri girişte de kimse bizi uyarmadı" yanıtıyla karşılaştık.

Vatandaşların bilgilendirilmesi için orman içerisinde bilgilendirme panoları ya da broşürleri ise sadece girişlerde vardı. Ormanda polis ekiplerinin de tur atması dikkatimizi çekti. Ekipler, mangal ateşi yakanları uyardıklarını söylese de yüzlerce kişinin ateş yaktığına tanıklık ettik.

'Bitsin söndüreceğiz'

Belgrad Ormanı'nda da tablo pek farklı değildi. Aileleriyle gelen vatandaşlar, ormanda buldukları odunlarla ateş yakıp yanlarında getirdikleri etleri pişirdi. Giriş ücreti ödememek için ücra notları tercih eden vatandaşlar, adete yangına davetiye çıkardı.

Kontrolsüz bir şekilde ateş yakanlara yönelik herhangi bir uyarının da olmadığını gözlemledik. Ailesiyle birlikte Belgrad Ormanına pikniğe gelen bir vatandaş, mangal malzemeleri olmadığı için ateşi yerde yaktığını işi bittikten sonra söndüreceğini söyledi.

Hafta sonunda havadan denetim

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, geçtiğimiz pazar günü Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde bulunan Aydos Ormanı'nı helikopterle dolaşarak, havadan kontrol etti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ormanın içindeki vatandaşları, ateş ve mangal yakmamaları konusunda drone kullanarak sesli olarak uyardı.

Aydos'ta yine orman yangını

Aydos Ormanı'nda dün yine yangın çıktı. Kartal ilçesine yakın bölgedeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ederken, havadan söndürme helikopteri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar soğutma çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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