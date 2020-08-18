İstanbul'un ilk deprem parkları

Milliyet'ten GÜLDEN ÇOKTAN'ın haberine göre:

Ataşehir'deki parkın kapasitesi 500 ila 700 kişilik olurken Topkapı'dakinin ise kapasitesi 5 bin kişilik. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diğer alanlara da yayılacak.

Deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek.