İstanbul'un ilk deprem parkları
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde kentin Asya ve Avrupa yakalarındaki Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı deprem parklarını hizmete açtı
|18 Ağustos 2020 08:06
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Milliyet'ten GÜLDEN
ÇOKTAN'ın haberine göre:
Ataşehir'deki parkın kapasitesi 500 ila 700 kişilik olurken Topkapı'dakinin ise kapasitesi 5 bin kişilik. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diğer alanlara da yayılacak.
Deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek.
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