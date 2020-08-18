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Kongreler ve İstanbul Sözleşmesi masada

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun bir gündemle peş peşe toplanacak
 18 Ağustos 2020 08:08
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Kongreler ve İstanbul Sözleşmesi masada

Milliyet'ten KIVANÇ EL'in haberine göre:
Toplantılarda partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçlerinin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi ana gündem olacak. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşecek. Erdoğan, önce partisinin MKYK toplantısına hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirilecek. Erdoğan'ın ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Sözleşmeye mercek

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de İstanbul Sözleşmesi olacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme açıklaması ile yeniden gündeme gelen tartışmalar üzerine bir önceki MYK'da çalışma yapılması kararı alınırken AK Parti içinde de netleşmeyen görüşler nedeniyle bu toplantıda gelinen süreç değerlendirilecek. Sözleşmeyle ilgili parti içinde bölünmüşlük görüntüsünden rahatsız olduğu ifade edilen Erdoğan, son olarak partinin kuruluş yıldönümü törenindeki konuşmasında bu yönde mesajlar vermişti. Erdoğan, "Enerjimizi ve vaktimizi heba eden son tartışmanın kasıtlı alevlendirildiğini, bazılarının da bilerek veya bilmeyerek ateşe odun taşıdığını düşünüyorum. Ateşi körükleyenler, kadına şiddetle mücadeleden bir adım olsun geri gideceğimizi sanıyorsa hüsrana uğrayacaklardır. Gereksiz tartışmalar üzerinden körüklenmeye çalışılan bu fitne ateşini inşallah basiret ile tamamen söndüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti içerisinde azınlıkta kalan bir grup kabul edildiği haliyle sözleşmeye sahip çıkılması gerektiğini savunuyor. Ancak yaşanan tartışmaların ardından sözleşmede aynen kalınması ihtimalinin "düşük" olduğu belirtiliyor. Sözleşmeden çekilmeyi savunan grup ise İstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısı ve dini kurallara aykırı olduğu görüşünü dillendiriyor. Tüm bu tartışmalar devam ederken Erdoğan'ın da konunun daha fazla uzamasını istemediği ve yapılacak değerlendirmelerin ardından kararını vererek kamuoyuna duyurulacağı ifade ediliyor.
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