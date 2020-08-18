1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-ticarette fahiş fiyata engel geliyor

e-ticarette stokçuluk ve fahiş fiyatı önleyecek düzenlemeye sektörden destek geldi. Pandemi döneminde bu tarz sorunların çok öne çıktığı sektörde güven damgası uygulamasının kapsamı genişliyor
 18 Ağustos 2020 08:10
Yazdır
E-ticarette fahiş fiyata engel geliyor

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre:
Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin fahiş fiyat düzenlemesine sektörden destek geldi. Geçen hafta Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının asgari olarak uyması gereken standartlar düzenlendi.

Kapsamı genişledi

TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, yapılan yeni düzenlemeyle e-ticarette güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi gibi konularda standartların daha da yüksek seviyeye çıkmasını sağlayan Güven Damgası uygulamasının kapsamının genişlediğini söyledi.

Böylece Güven Damgası alabilmek için stokçuluk ve fahiş fiyat artışı ile ilgili yapılan düzenlemelere de uygun davranılması gerekeceğini kaydeden Kantarcı, "Tüketicinin halihazırda var olan düzenlemelere eklenen bu uyum şartları ile korunması ve online alışverişe yeni giren işletmelerin güven kazanması için ek sorumluluk şartlarının getirilmesini önemli buluyorum. Böylece bizler güven tazelerken, özellikle tüketici tarafından çok tanınmayan küçük ve orta ölçekli e-ticaret platformları da bu büyük ekosisteme dahil olabilecek" dedi.

GittiGidiyor olarak Güven Damgası'nı alan ilk şirketler arasında yer aldıklarını da dile getiren Kantarcı, "İş modelimiz gereği, listelenen ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak haksız fiyatlandırmaya karşı tüm önlemlerimizi alıyoruz. Satışa sunulan ürünler 7/24 risk ekibimizin denetiminden geçiyor ve mevzuatımıza uygun olmayanlar satıştan kaldırılıyor. Fiyatlamayla ilgili mevcut durumun fırsata çevrilmeye çalışıldığını gördüğümüzde de anında müdahale ediyoruz. Ortaya çıkan yanıltıcı fiyatlarla ile ilgili olarak ayrıca tüketicilerden gelen şikayetleri dikkatle inceliyor ve gerekli önlemleri alıyoruz" bilgisini verdi.

E-ticarette fahiş fiyata engel geliyor
Faydalı olacak

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği(ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ise şu görüşleri dile getirdi: "Dernek olarak uzun süredir tüm üyelerimizle takipçisi olduğunuz bu yeni düzenlemeyi e-ticaret sektörü için çok olumlu buluyor ve destekliyoruz. Özellikle pandemi döneminde e-ticaret sektöründe yaşanan çok hızlı büyüme beraberinde sorunları da getirdi. Bunların başında yer alan önemli sorunlardan biri de fahiş fiyat ve stokçuluk oldu. Maske, sağlık ve hijyen ürünleri başta olmak üzere tüketimi hızla artan ürünlerde yaşanan sorunu dernek olarak önceden fark edip üyelerimizle birlikte gerekli önlemleri alıp sektördeki tüm firmalara yönelik uyarılarda bulunmuştuk. TOBB E-Ticaret Meclisi'nde yapılan çalışmalarda ETİD olarak bizim de etkin rol oynadığımız Güven Damgası kapsamında bu düzenlemenin de getirilmesi e-ticaret sektöründeki tüm oyuncular ve müşteriler için çok faydalı oldu."

Pandemide zirve yaptı

Pandemi döneminde artan gıda talebi sonrasında özellikle e-ticaret plaformlarındaki satıcılar ciddi fiyat artışlarına gitti. Fahiş fiyat ve stokçuluk tepki çekerken, bu tarz işletmelere ceza kesildi. İnternetten alışverişi daha güvenli hale getirmek için de Güven Damgası uygulaması çıkarıldı. Hükümetin son hamlesiyle de bu uygulamanın alanı genişletilerek fahiş fiyatla savaşılacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha
18 Ağustos 2020 10:05		 Enerji üssü açılıyor. Cari açık yıllık 400 milyon dolar azalacak
17 Ağustos 2020 22:08
ASELSAN 'Defense News Top 100'de 48. sıraya yükseldi
17 Ağustos 2020 19:54		 Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
17 Ağustos 2020 11:16
Bakan Albayrak, konut satışını arttıran kamu bankalarına teşekkür etti
17 Ağustos 2020 10:30		 Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
17 Ağustos 2020 09:11
'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi
17 Ağustos 2020 09:05		 Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
17 Ağustos 2020 08:22
Türk Telekom'dan 50 gence staj imkanı
17 Ağustos 2020 08:18		 8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
17 Ağustos 2020 08:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı10:11 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha10:02 - Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?10:02 - 'Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz'10:02 - Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
09:51 - YDS'ye yeniden başvuru alınacak09:46 - Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var09:44 - Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü09:36 - Dolar kritik eşikte güne başladı09:26 - Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı09:25 - Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
09:20 - Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!09:10 - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı09:09 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi09:07 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru09:06 - AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
09:02 - 'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Altın fiyatı hızlı yükseldi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek doğmadı çöpe attık 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
masterchef 1
mutsuz 2
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
mahalle düğünleri 2
gram altın 1
manisa 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam