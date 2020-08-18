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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye yakın vekilleri çizdiği iddiasına: Asla öyle bir şey yok

CHP MYK'da, Muharrem İnce'nin son basın toplantısında CHP'ye yönelik eleştirileri ve cevap olarak partinin yaptığı açıklamanın yankıları görüşüldü.
 18 Ağustos 2020 08:20
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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye yakın vekilleri çizdiği iddiasına: Asla öyle bir şey yok

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: CHP MYK dün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantıda, Muharrem İnce'nin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına yakın isimleri engellediği iddiasına ve bu iddialar üzerine CHP'nin yazılı açıklamasının bazı eski milletvekillerini üzdüğü bilgileri üzerine "Yanlış anlaşılma olmuş. Ben de duydum. Ancak asla böyle bir şey yok" değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu, son seçimde önceki dönem milletvekillerinin ve belediye başkanlarının çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek, "Seçimin kazanılmasında önemli rol oynadılar. Asla onlara dönük bir olumsuz duygumuz, düşüncemiz olmaz. Biz hep beraber iktidara yürüyoruz. Bütün il başkanlarımıza, teşkilatlarımıza onlara duyduğumuz sevgi ve saygının büyüklüğünü aktarın" talimatı verdi.

BIDEN'IN SÖZLERİNE SESSİZ KALINDI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sürerken gazetecilerin karşısına geçti. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı iktidardan devirmeye yönelik sözlerine AK Parti iktidarının aylardır sessiz kaldığını belirterek, "Biden'ın sözleri 8 ay sonra iç siyasete servis edildi? 8 ay önce bu laflar söylendiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi? Her gün yeni bir senaryo, yeni bir unsur servis ediliyor. Biden'a tavsiyemiz kankası Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir" dedi.

SÖZLERİ ÇOK AÇIK

Öztrak, İnce'nin disipline gönderilme olasılığıyla ilgili "Bu aşamada hayır" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine "Genel başkanımızın vermiş olduğu röportajda sözleri son derece açık" dedi. Öztrak, koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili ise "Sağlık çalışanlarımız tükenmişlik sendromu yaşamaya başladılar. Mücadelede bir tavsama olduğu açık. Eğitimdeki bu düzensizlik içinde bir nesli kaybetmek üzereyiz. Ama bakıyoruz, Sağlık Bakanı ya 'Bu zaten beklediğimiz bir durumdu' diyor ya da şikayet etmekten ve tweet atmaktan başka şey yapmıyor" dedi.
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