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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.
 18 Ağustos 2020 08:39
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.

Anadolu Ajansı
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