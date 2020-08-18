Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.
|18 Ağustos 2020 08:39
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